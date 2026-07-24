Σήμερα (24/07) στις 11:00, στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία, είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan 2026-2027. Η σέντρα στη νέα σεζόν θα γίνει το Σαββατοκύριακο 29 – 30 Αυγούστου 2026, ενώ η αυλαία θα πέσει το Σαββατοκύριακο 22-23 Μαΐου 2027.

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