Στην εισήγηση όπως απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων, πέραν κάποιων τόνων, επί παραδείγματι από τις 7:00 το πρωί μέχρι τις 5:00 το απόγευμα, προχώρησε ο Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος Νεόφυτος Ζαβρίδης, μετά το περιστατικό με την ανατροπή φορτηγού στον αυτοκινητόδρομο, παρά τη βιομηχανική περιοχή Δαλίου και πτώσης μεγάλου όγκου χαλικιών.

«Μια απλή λύση που εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες του κόσμου είναι να απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων πέραν κάποιων τόνων από η ώρα 7:00 το πρωί μέχρι για παράδειγμα τις 7:00 το απόγευμα», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι αυτού του είδους τα φορτηγά τα οποία μεταφέρουν για παράδειγμα υλικά οικοδομής ή βυτιοφόρα μπορούν να χρησιμοποιούν το παλιό οδικό δίκτυο προς Λεμεσό κατηγορίας Β’, προσθέτοντας ότι οι δρόμοι κατηγορίας Α έχουν υψηλή κυκλοφορία.

Ο κ. Ζαβρίδης είπε ότι τα φορτηγά αυτά μπορούν να κυκλοφορούν οποιαδήποτε ώρα στους δρόμους κατηγορίας Β’.

Πρόσθεσε ότι στους Α’ δρόμους, όπου είναι ο κύριος όγκος της κυκλοφορίας, και τους οποίους χρησιμοποιεί ο κόσμος, κάποιες ώρες, όπως από τις 7:00 το πρωί που ξεκινά ο κόσμος να πάρει τα παιδιά του στο σχολείο ή να πάει στην δουλειά του, μέχρι τις 5:00 το απόγευμα, μπορεί να απαγορεύεται η κυκλοφορία αυτού του είδους των φορτηγών.

Δεν είναι λογικό τα αυτοκίνητα αυτά να βρίσκονται σε αυτούς τους δρόμους, πρόσθεσε.

Ανέφερε, ωστόσο, ότι εάν υπάρξει ανάγκη να κυκλοφορήσουν αυτά τα αυτοκίνητα σε αυτούς τους δρόμους, υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία με άδεια από την Αστυνομία και υπάρχει περιπολικό μπροστά που τα συνοδεύει.

Την Πέμπτη ανατράπηκε φορτηγό όχημα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού προς Λευκωσία και έπεσε μεγάλος όγκος χαλικιών που μεταφερόταν, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό και των δύο λωρίδων κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου, που είχε ως αποτέλεσμα την ταλαιπωρία οδηγών. Ο δρόμος, που παρέμεινε κλειστός από τις 5.15 το απόγευμα, περίπου δόθηκε στην κυκλοφορία λίγο μετά τις 11.00 χθες το βράδυ. Προηγουμένως, η τροχαία κίνηση προς Λεμεσό διοχετεύετο προς τον παλαιό δρόμο Λευκωσίας-Λεμεσού, μέσω της εξόδου μετά τον Ζυγιστικό Σταθμό Λατσιών.

ΚΥΠΕ