Λόγω ακινητοποίησης φορτηγού από τεχνικό πρόβλημα, είχε κλείσει η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας – Λεμεσού, με κατεύθυνση προς Λευκωσία, παρά την Παρεκλησιά, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Νεότερη ενημέρωση, αναφέρει ότι η λωρίδα έχει δοθεί στην κυκλοφορία και η τροχαία κίνηση διεξάγεται κανονικά.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τα σήματα τροχαίας και τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Στη σκηνή βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για παροχή διευκολύνσεων της κυκλοφορίας.