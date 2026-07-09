Η μάχη επικράτησης στον χώρο της δεξιάς θα είναι μακρά, σκληρή και θα διεξαχθεί σε διάφορα επίπεδα. Μέσα στο κάδρο της πρόωρης προεδρολογίας, αλλά και της περιρρέουσας ατμόσφαιρας γύρω από τον επερχόμενο ανασχηματισμό, αναπτύχθηκε έντονη σεναριολογία και ονοματολογία για συναγερμικά στελέχη που φέρονταν ως στόχοι προς υπουργοποίηση από τον Νίκο Χριστοδουλίδη, με τον τελευταίο να… εισπράττει χυλόπιτες.

Μια ιστορία που, στο τέλος της ημέρας, έβγαζε προς τα έξω την εικόνα ενός Προέδρου που προσπαθεί να διεμβολίσει συναγερμικά στελέχη, προκειμένου να εδραιώσει τη στήριξή του στο συναγερμικό ακροατήριο, αλλά δεχόταν το… ένα χαστούκι πίσω από το άλλο. Από την άλλη πλευρά, παρουσιαζόταν η εικόνα μιας Πινδάρου που δεχόταν «παρενόχληση» στελεχών της, αλλά κέρδιζε τη μάχη με τα απανωτά «όχι» που… «κερνούσαν» τα στελέχη της στον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Κάπως έτσι, από το πουθενά, δημιουργήθηκε ολόκληρο ζήτημα γύρω από μια ονοματολογία προς υπουργοποίηση, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν μια κατηγορηματική διάψευση και δύο έμμεσες διαψεύσεις.

Μια δήλωση και μια φημολογία

Η όλη ιστορία ξεκίνησε μετά την ανάληψη της θέσης της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου του ΔΗΣΥ από την Έλενα Κούσιου. Δηλώσεις που έγιναν από μέρους της σε ραδιοφωνική εκπομπή και μεταφέρθηκαν σε ρεπορτάζ δημιουργούσαν την εντύπωση ότι είχε δεχθεί και απορρίψει πρόταση για υπουργοποίηση. Η ίδια, χθες, σε δηλώσεις της στο ΩΜΕΓΑ, παρέπεμψε στο ηχητικό της εκπομπής για το τι ακριβώς είπε, σε αντιδιαστολή με τον τρόπο που αυτό αποδόθηκε.

Χθες ήρθε και η σχετική δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, με την οποία ανέφερε ότι η πρόταση προς την κ. Κούσιου δεν ήταν για συμμετοχή στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά ούτε και για ανανέωση της θητείας της στην προεδρία του ΚΟΑΓ. Ποια ήταν αυτή η πρόταση; Η βολιδοσκόπηση αφορούσε διορισμό σε θέση Επιτρόπου. Άρα, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, δεν επρόκειτο για προσέγγιση με στόχο τη συμμετοχή της στο Υπουργικό Συμβούλιο.

«Η κ. Κούσιου είναι ένα πρόσωπο με το οποίο η παρούσα Κυβέρνηση συνεργάστηκε στενά. Σας θυμίζω ότι το παρόν, το υφιστάμενο Υπουργικό Συμβούλιο, διόρισε την κ. Κούσιου στην Προεδρία του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης, κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ίδια. Συνεργαστήκαμε σε ένα πολύ νευραλγικό τομέα, αυτό της στεγαστικής πολιτικής, τόσο για την κυβερνητική πολιτική αλλά και για τον τόπο. Είναι γνωστό ότι η κ. Κούσιου παραιτήθηκε της θέσης του προέδρου του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης λόγω του ότι κατερχόταν στις βουλευτικές εκλογές. Έχει γίνει βολιδοσκόπηση ακριβώς για να επανέλθει στη συνεργασία που είχαμε. Όχι όμως ως μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου», δήλωσε.

Από την άλλη, και η Έλενα Κούσιου δεν ανέφερε στις δηλώσεις της ότι της έγινε πρόταση για συμμετοχή στο Υπουργικό και την απέρριψε, αλλά απαντούσε σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Κατά τη χθεσινή παρέμβασή της στο ΩΜΕΓΑ, επεδίωξε να ρίξει τους τόνους γύρω από το όλο ζήτημα, το οποίο έλαβε ίσως μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες διαστάσεις.

«Δεν ήταν κάτι το οποίο εγώ προσωπικά θα συζητούσα ή θα έλεγα εάν δεν διέρρεε στα ΜΜΕ, σίγουρα όχι από εμένα. Τρέφω μεγάλο σεβασμό προς την Κυβέρνηση για όσα πετύχαμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας και την προηγούμενη επιτυχημένη θητεία της στην προεδρία του ΚΟΑΓ.

Συνεχίζοντας να απαντά σε ερωτήσεις γύρω από το κατά πόσο η Πινδάρου έδρασε προληπτικά διορίζοντάς την ως αναπληρώτρια εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, επεσήμανε πως το δεδομένο είναι ένα: «Αυτή τη στιγμή είμαι αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού», κατέληξε, χαρακτηρίζοντας τα νέα της καθήκοντα ως θέση τεράστιας ευθύνης και στέλνοντας το μήνυμα πως η προσοχή της είναι πλέον στραμμένη αποκλειστικά στην αντιπαράθεση με τα προβλήματα της κοινωνίας από το μετερίζι της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η διάψευση από Τορναρίτη

Ένα δημοσίευμα περί βολιδοσκόπησης του Νίκου Τορναρίτη για υπουργοποίησή του προκάλεσε την οργισμένη αντίδρασή του και την κατηγορηματική διάψευση, με αιχμές για σκοπιμότητες από ορισμένους.

«Δηλώνω, τέλος, απερίφραστα ότι, εάν και εφόσον αποφασίσω να αποδεχθώ οποιαδήποτε πρόταση ή εισήγηση, από όπου και αν αυτή προέρχεται, θα το πράξω με πλήρη διαφάνεια και δημόσια, όπως ακριβώς έπραξα σε όλη τη δημόσια και πολιτική μου διαδρομή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο τέως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, στις δηλώσεις του, παρέπεμψε για την περίπτωση του Νίκου Τορναρίτη στη δήλωση-διάψευση του ίδιου του τέως βουλευτή, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά την περίπτωση του Πόλυ Κουρουσίδη, ο οποίος ήταν υποψήφιος βουλευτής με τον ΔΗΣΥ.

«Δεν έχει γίνει ούτε κρούση σε καμία των περιπτώσεων στον κ. Κουρουσίδη, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα», σημείωσε.