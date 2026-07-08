Τον Δημοκρατικό Συναγερμό να προτείνει τα πρόσωπα που επιθυμεί να συμμετάσχουν στο νέο διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) αναμένει η Κυβέρνηση, ούτως ώστε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να είναι σε θέση να ανακοινώσει ποιοι τελικά θα κληθούν να αναλάβουν τον Οργανισμό. Όσον αφορά σε άλλα πολιτικά κόμματα, έχουν υποβάλει τους εκπροσώπους τους από τις οργανώσεις νεολαιών τους.

Επομένως, όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ο Πρόεδρος θα αποφασίσει, το νέο Δ.Σ. θα κλειδώσει και θα ανακοινωθεί επίσημα, με την ελπίδα να επέλθει η ηρεμία στον ΟΝΕΚ, ο οποίος από τον περασμένο Φεβρουάριο παραμένει ακέφαλος, μετά από την παραίτηση μελών του Δ.Σ.

Όπως έγραψε ο «Φ», λόγω της ανυπαρξίας Δ.Σ. εδώ και μήνες, σημαντικά ζητήματα του ΟΝΕΚ βρίσκονται σε εκκρεμότητα καθώς για πολλά από αυτά απαιτούνται εγκρίσεις και αποφάσεις Δ.Σ.

Τα πιο πάνω, όσον αφορά στο πόσο κοντά βρισκόμαστε στο ενδεχόμενο διορισμού νέας Διοίκησης, προέκυψαν στο πλαίσιο της επιτροπής Παιδείας της Βουλής, όπου βουλευτές παρέθεσαν τα προβλήματα και ζήτησαν διευκρινίσεις από την υπουργό Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου.

Στα θέματα του ΟΝΕΚ, μεταξύ των οποίων, και σε σοβαρές καταγγελίες που υπάρχουν, αναφορά έκαναν οι βουλευτές του ΔΗΣΥ και του ΕΛΑΜ, Δήμος Γεωργιάδης και Σωτήρης Ιωάννου, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΝΕΚ διορίζεται για τριετή θητεία από το Υπουργικό Συμβούλιο, και αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και πέντε μέλη.

Τα πέντε μέλη είναι εκπρόσωποι οργανώσεων νεολαίας κομμάτων με κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Τα άλλα δύο μέλη διορίζονται κατευθείαν από το Υπουργικό Συμβούλιο.