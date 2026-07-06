Στο πλαίσιο της στρατηγικής αξιοποίησης των στελεχών του, ο Δημοκρατικός Συναγερμός προχωρεί στον διορισμό της κ. Έλενας Κούσιου στη θέση της Αναπληρώτριας Εκπροσώπου Τύπου, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Πρόεδρος του κόμματος, κ. Αννίτα Δημητρίου.

Όπως τόνισε μεταξύ άλλων η κ. Δημητρίου αναφερόμενη στην κ. Κούσιου, «με τη δουλειά, τις εισηγήσεις της, τη συγκροτημένη παρουσία και τη συνέπειά της απέδειξε ότι μπορεί να δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην ομάδα μας».

Η κ. Κούσιου αντικαθιστά την κ. Φωτεινή Τσιρίδου, η οποία έχει αναλάβει την Προεδρία της Επιτροπής Νομικών της Βουλής. Παράλληλα, η κ. Τσιρίδου παραμένει ενεργό μέλος της Ομάδας Επικοινωνίας της Παράταξης, συμβάλλοντας στην υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής.

Από την πλευρά της η κ. Κούσιου, ευχαρίστησε την Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού για την εμπιστοσύνη και διαβεβαίωσε πως θα εργαστεί με συνέπεια και σοβαρότητα για να ανταποκριθεί στα καθήκοντα που αναλαμβάνει.

Σε δήλωσή της η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανέφερε τα εξής:

Οι δυνατές ομάδες κτίζονται με ανθρώπους που ξέρουν να αγωνίζονται και να προσφέρουν. Η Έλενα μας με την υποψηφιότητά της στις βουλευτικές εκλογές έδωσε ένα δυναμικό και έντιμο αγώνα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο θετικό εκλογικό αποτέλεσμα της Παράταξής μας. Και την ευχαριστώ από καρδιάς.

Με τη δουλειά, τις εισηγήσεις της, τη συγκροτημένη παρουσία και τη συνέπειά της απέδειξε ότι μπορεί να δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην ομάδα μας. Και με ιδιαίτερη χαρά σήμερα την ανακοινώνω ως νέα Αναπληρώτρια Εκπρόσωπο Τύπου.

Συνεχίζουμε να επενδύουμε στους ανθρώπους μας, να αξιοποιούμε τα στελέχη μας και να προχωρούμε με αυτοπεποίθηση και ενότητα υπεύθυνα μπροστά, για τον τόπο για τους πολίτες.

Καλή επιτυχία Έλενα μου στα νέα σου καθήκοντα. Είμαι βέβαιη ότι θα δώσεις τον καλύτερο σου εαυτό.

Η κ. Κούσιου με τη σειρά της σημείωσε τα εξής:

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη, αλλά και για την τιμή που μου κάνετε να μου αναθέσετε τη θέση της Αναπληρώτριας Εκπροσώπου Τύπου του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Όταν καλείσαι να εκπροσωπήσεις δημόσια το κόμμα σου, κάθε λέξη, κάθε παρουσία και κάθε τοποθέτηση αντανακλούν την εικόνα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και αυτή είναι μια βαριά ευθύνη, την οποία αντιλαμβάνομαι, σέβομαι και σίγουρα αποδέχομαι.

Από μέρους μου, θέλω να ξέρετε ότι θα εργαστώ με σοβαρότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα, ώστε να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη που μου δείχνετε και να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για το κόμμα μου αλλά και για τους πολίτες.