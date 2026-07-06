Αγνώριστο έκαναν τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών το νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει τη σύσταση του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (ΚΟΑΕ).

Το νομοσχέδιο θα πρέπει να εγκριθεί τις επόμενες ημέρες, δηλαδή πριν από το κλείσιμο της Βουλής για τις θερινές διακοπές, διαφορετικά η Δημοκρατία θα απωλέσει ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους €50 εκατ. έως €69 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στη σημερινή συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών ολοκληρώθηκε η κατ’ άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου. Αύριο, το Υπουργείο Οικονομικών θα καταθέσει αναθεωρημένο νομοσχέδιο, το οποίο θα τεθεί προς συζήτηση σε έκτακτη συνεδρία της επιτροπής την Τετάρτη. Μάλιστα, έχει προγραμματιστεί και έκτακτη συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής, είτε για τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, είτε για την Τρίτη 14 Ιουλίου, ενώπιον της οποίας θα τεθεί το σχετικό νομοσχέδιο.

Μεταξύ των αλλαγών που έγιναν, αφαιρέθηκε η πρόνοια σύμφωνα με την οποία θα προχωρεί ο ΚΟΑΕ σε δανεισμό ιδιωτικών εταιρειών, θα πρέπει προηγουμένως να ιδρύει εταιρείες και να συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο. Η συγκεκριμένη πρόνοια αφαιρέθηκε καθώς είχαν έντονες επιφυλάξεις οι βουλευτές.

Άλλη μια πρόνοια που έχει αναθεωρηθεί είναι η πρόνοια για τον διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑΕ. Βάσει του προαπαιτούμενου του Ταμείου Ανάκαμψης, για να λάβει η χώρα τα κονδύλια από την ΕΕ ύψους €50 εκατ. μέχρι τέλος Αυγούστου θα πρέπει να εγκριθεί ο διορισμός του ΔΣ. Για το σκοπό αυτό, περιλήφθηκαν ασφαλιστικές δικλείδες, έτσι ώστε το πρώτο ΔΣ να είναι μεταβατικό συμβούλιο για περίοδο 12 μηνών, ενώ το νέο συμβούλιο που θα διοριστεί θα περνά από έλεγχο fit and proper, δηλαδή, θα γίνεται έλεγχος καταλληλόλητας και αξιοπιστίας. Ν

Στον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 περιλαμβάνεται κονδύλι €55 εκατ. για την αγορά μετοχών ΚΟΑΕ. Όπως λέχθηκε στην Επιτροπή, το Κράτος θα χρηματοδοτήσει μόνο μια φορά, με ποσό €60 εκατ., τον ΚΟΑΕ.