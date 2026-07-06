Η αυτοκινητοβιομηχανία Ford πωλεί μεν λιγότερα αυτοκίνητα στις ΗΠΑ απ’ ό,τι η GM (General Motors) και η Toyota, όμως το μεγαλύτερο μέρος των αυτοκινήτων της που διατίθενται στην αμερικανική αγορά παράγονται σε έδαφος των ΗΠΑ, σε αντίθεση με τις εισαγωγές εκατομμυρίων αυτοκινήτων στις οποίες προβαίνουν οι μεγάλοι ανταγωνιστές της.

Τη διαφορά αυτή τονίζει σε συνέντευξή του στο CNBC ο διευθύνων σύμβουλος της Ford Τζιμ Φάρλεϊ, ζητώντας από την αμερικανική κυβέρνηση να εφαρμόσει εμπορικούς όρους που θα διευκολύνουν την εταιρεία του να ανταγωνιστεί με επιτυχία τις αυτοκινητοβιομηχανίες που εισάγουν αυτοκίνητα από την Ιαπωνία, την Κίνα, τη Νότια Κορέα, την Ευρώπη ή από αλλού.

Η δημόσια παρέμβαση του κ. Φάρλεϊ έγινε σε μια περίοδο που υπάρχει αναστάτωση στο εμπορικό περιβάλλον των ΗΠΑ, μετά την απόφαση του προέδρου Τραμπ (Donald Trump) να μην επεκτείνει αυτόματα την εμπορική συμφωνία της χώρας του με το Μεξικό και τον Καναδά (USMCA, πρώην NAFTA), αλλά να εισέλθει σε διαπραγματεύσεις τροποποίησης της συμφωνίας με τις κυβερνήσεις των δύο χωρών.

Η Ford αντιπροσώπευε το 2025 περίπου το 18% των εμπορικών συναλλαγών των ΗΠΑ με τις γειτονικές της χώρες, σύμφωνα με στοιχεία του κλάδου, γεγονός που την καθιστά έναν από τους βασικούς τομείς στις συζητήσεις. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες και άλλοι που παρακολουθούν τις συνομιλίες ανησυχούν ότι η επανέναρξη της συμφωνίας θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετη εμπορική αβεβαιότητα, που θα οδηγούσε σε χαμηλότερες επενδύσεις και λιγότερες θέσεις εργασίας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ford δήλωσε στο CNBC ότι θέλει αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η δική του, οι οποίες παράγουν σε μεγάλο βαθμό τα οχήματά τους στην αμερικανική αγορά, να συμμετάσχουν στην επανασυζήτηση της συμφωνίας. Επισήμανε ότι άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες -όπως η General Motors και η Toyota Motor- θα πρέπει να υπόκεινται σε περισσότερες κυρώσεις, επειδή εισάγουν μεγάλο μέρος των αυτοκινήτων τους από ξένες αγορές.

«Είναι επιτακτική ανάγκη οποιαδήποτε νέα συμφωνία να διευκολύνει, όχι να δυσκολέψει, τον ανταγωνισμό με τους Αμερικανούς κατασκευαστές που εισάγουν από την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και τους παγκόσμιους ανταγωνιστές που εισάγουν από αυτές τις τοποθεσίες», δήλωσε ο Farley στο CNBC. «Αυτό είναι το κλειδί για εμάς».

Η GM και η Toyota είναι οι Νο. 1 και Νο. 2 σε πωλήσεις στις ΗΠΑ, αντίστοιχα, ενώ είναι επίσης οι δύο κορυφαίοι εισαγωγείς οχημάτων το 2025. Η GM εισήγαγε 1,17 εκατομμύρια οχήματα, ή το 41% ​​των πωλήσεών της στις ΗΠΑ, ενώ η Toyota εισήγαγε περισσότερες από 1,19 εκατομμύρια μονάδες, ή το 47% των εγχώριων πωλήσεών της, σύμφωνα με στοιχεία του κλάδου, που επικαλείται το πρακτορείο.

Η Hyundai Motor, η οποία σχεδιάζει να διπλασιάσει περίπου τις εγχώριες πωλήσεις οχημάτων που παράγονται στις ΗΠΑ στο 80% έως το 2030, ήταν ο μεγαλύτερος εισαγωγέας οχημάτων από τη Νότια Κορέα, ακολουθούμενη από την GM.

Η Ford αναφέρει ότι συναρμολόγησε πάνω από 2 εκατομμύρια οχήματα στις ΗΠΑ πέρυσι -περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο κατασκευαστή αυτοκινήτων- συμπεριλαμβανομένων 311.000 οχημάτων για εξαγωγή σε περισσότερες από 60 διεθνείς αγορές. Εισήγαγε 378.000 οχήματα, ή το 17%, από τις 2,2 εκατομμύρια πωλήσεις της πέρυσι.

«Η Ford είναι ηγέτης στην παραγωγή αυτοκινήτων στις ΗΠΑ, με τα περισσότερα οχήματα που κατασκευάζονται εδώ, αλλά, το πιο σημαντικό, εισάγουμε πολύ λίγα και εξάγουμε τα περισσότερα, και έχουμε τους περισσότερους εργάτες της UAW εδώ», δήλωσε ο Farley. «Είμαστε λοιπόν πολύ περήφανοι, ειδικά για την αναλογία μεταξύ αυτού που κατασκευάζουμε εδώ και αυτού που εισάγουμε».