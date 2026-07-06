Παρά το γεγονός πως κάποιοι από το ψευδοκράτος επιχείρησαν να δώσουν άλλη διάσταση στον κρίσιμο τραυματισμό Τουρκοκύπριου στην Αγία Νάπα τα ξημερώματα της Κυριακής, όλα δείχνουν πως επρόκειτο για καυγά μεταξύ του 47χρονου και ομάδας τριών νεαρών με Σουηδικά διαβατήρια.

Έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών και ανάλυση υλικού από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης οι ανακριτές του ΤΑΕ Αμμοχώστου προχώρησαν τα ξημερώματα στη σύλληψη τριών 18χρονων με καταγωγή από την Αλβανία, τη Χιλή και το Ιράκ. Πρόκειται για τουρίστες οι οποίοι θα έφευγαν σήμερα το απόγευμα από την Κύπρο. Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου στο Παραλίμνι, το οποίο εξέδωσε διάταγμα 8ήμερης κράτησής τους.

Σημειώνεται πως για την υπόθεση καταζητείται ακόμη ένα πρόσωπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 47χρονος βρισκόταν με φίλο του στην περιοχή. Σε κάποια στιγμή γύρω στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής χωρίστηκαν και για λόγους που διερευνώνται ο τραυματίας άρχισε να λογομαχεί με τους τουρίστες, οι οποίοι τον κτύπησαν με αποτέλεσμα να πέσει και να κτυπήσει με το κεφάλι στο έδαφος. Σημειώνεται πως οι, μέχρι στιγμής εξετάσεις, καταδεικνύουν πως το θύμα δεν γνώριζε τους συλληφθέντες.

Υπενθυμίζεται πως μέλη της αστυνομίας γύρω στις 6π.μ. χθες, μετά από σχετική πληροφορία, εντόπισαν τον 47χρονο Τουρκοκύπριο τραυματισμένο, στην οδό Αγίας Μαύρης. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει εγκεφαλική αιμορραγία και κάταγμα βάσης κρανίου. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διασωληνώθηκε και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του, κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως σοβαρή, αλλά σταθερή. Από τις αστυνομικές εξετάσεις εξασφαλίστηκε μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία ο 47χρονος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ομάδα άγνωστων προσώπων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Το θέμα καλύπτεται εκτενώς στον τουρκοκυπριακό Τύπο, ενώ ο Τουφάν Ερχιουρμάν, μέσω ανακοίνωσης, είχε ζητήσει την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού. «Αμέσως μόλις πληροφορηθήκαμε το περιστατικό, η “Προεδρία”, το τουρκοκύπριο μέλος της Δικοινοτικής Τεχνικής Επιτροπής, η οικογένεια του θύματος, καθώς και οι αρμόδιες αρχές στο βορρά και στο νότο ήρθαν σε επαφή, ενώ η “Γενική Διεύθυνση Αστυνομίας” προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες. Παρακολουθούμε στενά τόσο την κατάσταση της υγείας του συμπολίτη μας όσο και τη νομική διαδικασία που αφορά το περιστατικό. Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε το κοινό καθώς θα υπάρχουν νέες εξελίξεις. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στον τραυματία συμπολίτη μας και εκφράζω τις ευχές μου για περαστικά στην οικογένειά του», σημείωσε.

Πιο εμπρηστικές οι δηλώσεις του λεγόμενου πρωθυπουργού Ουνάλ Ουστέλ. «Εάν πίσω από την επίθεση υπάρχει εθνοτικό μίσος ή εχθρότητα απέναντι στην τουρκοκυπριακή ταυτότητα, τότε δεν μπορεί να θεωρηθεί ένα απλό ατομικό έγκλημα. Μια τέτοια περίπτωση θα συνιστούσε σοβαρό έγκλημα μίσους που στρέφεται κατά της κοινωνικής ειρήνης, της βούλησης για συνύπαρξη και των ανθρωπιστικών αξιών», δήλωσε, σημειώνοντας πως «ο τουρκοκυπριακός λαός δεν είναι απροστάτευτος. Δεν θα επιτρέψουμε ν’ αντιμετωπίζεται ως κάτι συνηθισμένο οποιαδήποτε επίθεση εναντίον Τουρκοκυπρίων. Κάθε ενέργεια που απειλεί την ασφάλεια των πολιτών μας θα βρει απέναντί της το κράτος και θα παρακολουθήσουμε με αποφασιστικότητα ώστε οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν και να αποδοθεί δικαιοσύνη».