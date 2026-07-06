Η τουρκοκυπριακή πλευρά από την πρώτη στιγμή ενημέρωσής της για την επίθεση κατά του 47χρονου Τουρκοκύπριου στην Αγία Νάπα έχει έρθει σε επαφή με την αρμόδια δικοινοτική επιτροπή, τις «αρχές» του ψευδοκράτους αλλά και τους αρμόδιους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανέφερε σε δημόσια τοποθέτησή του ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Έρχιουρμαν ευχήθηκε στον τραυματία γρήγορη ανάρρωση αναφέροντας ότι αν προκύψουν νέες πληροφορίες θα ενημερώσει τους «πολίτες».

Εξάλλου σε δήλωσή του ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ καταδίκασε την επίθεση αναφέροντας ότι, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές τέτοιου είδους επιθέσεις.

«Αν πίσω από αυτή την επίθεση κρύβεται εθνικιστικό μίσος ή εχθρότητα απέναντι στην τουρκοκυπριακή ταυτότητα, τότε δεν πρόκειται απλώς για ένα μεμονωμένο έγκλημα, αλλά για ένα πολύ σοβαρό έγκλημα μίσους που στρέφεται κατά της κοινωνικής ειρήνης, της βούλησης για συνύπαρξη και των ανθρωπίνων αξιών», είπε.

Ανάφερε ακόμα ότι αναμένεται από τις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας η σύλληψη και να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης το άτομο ή τα άτομα που διέπραξαν την επίθεση ισχυριζόμενος ότι η διαλεύκανση του περιστατικού πρέπει να γίνει με διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο και να μην υπάρξει καμία απολύτως προσπάθεια συγκάλυψής του.

Σε δηλώσεις του επί του θέματος και ο «υπουργός τουρισμού» Φικρί Ατάογλου είπε ότι, είναι απαράδεκτο να γίνεται ένα άτομο στόχος μιας τόσο άγριας επίθεσης εξαιτίας της ταυτότητας, της γλώσσας ή της καταγωγής του.

«Η επίθεση αυτή συνιστά σοβαρή απειλή όχι μόνο για το άτομο, αλλά και για την κοινωνική ειρήνη και την κουλτούρα της συμβίωσης», ισχυρίστηκε και ευχήθηκε περαστικά στο θύμα.

O ηγέτης του Κόμματος του Λαού Κουντρέτ Όζερσαϊ σε ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης εξέφρασε την λύπη του για το περιστατικό βίας κατά Τ/κ, η κατάσταση της υγείας του οποίου παραμένει σοβαρή.

Είναι «υψίστης σημασίας» να εντοπιστούν και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για το περιστατικό αυτό, ώστε να διασφαλιστεί η αποτροπή και να αποφευχθούν παρόμοια συμβάντα.

ΚΥΠΕ