Δεν είναι δυνατή η επίλυση το περιουσιακού ζητήματος μέσω αγωγών, δηλώνει ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν σε σχέση με τη σύλληψη Λιθουανής κτηματομεσίτριας στη Γαλλία, βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία και η απόφαση για έκδοσή της στην Κύπρο από γαλλικό δικαστήριο.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, σε ανάρτησή του ο ηγέτης των Τ/κ Τουφάν Έρχιουμαν ισχυρίστηκε ότι η ελληνοκυπριακή ηγεσία, όπως αναφέρθηκε στην Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνεχίζει τις προσπάθειές της να μετατρέψει τα νομικά ζητήματα που αφορούν την περιουσία σε μέσο πολιτικής.

Δεν είναι δυνατή η επίλυση του περιουσιακού ζητήματος «μέσω αγωγών που κατατίθενται από Ελληνοκύπριους εναντίον Τουρκοκυπρίων ή το αντίστροφο. Αυτό συμβαίνει επειδή το ζήτημα αποτελεί μέρος του πολιτικού προβλήματος, γεγονός που είναι εμφανές και από το εύρος των διαπραγματεύσεων», σημείωσε.

Αναφέρθηκε και στη σύσταση της «επιτροπής ακίνητης περιουσίας», για την αποκατάσταση, ανταλλαγή και αποζημίωση περιουσιών λέγοντας ότι η ε/κ πλευρά δεν έχει προβεί σε ενέργειες τέτοιου είδους αλλά αντίθετα χρησιμοποιεί νομικά μέσα ως μοχλό πίεσης.

Εξέφρασε τέλος τη στήριξη της τουρκοκυπριακής πλευράς στις προσπάθειες του ΓΓ του ΟΗΕ σημειώνοντας ότι η τ/κ πλευρά θα προχωρεί «με ταχύτητα στις πολύπλευρες προετοιμασίες μας σχετικά με το περιουσιακό ζήτημα, εν μέσω της συνεχιζόμενης απουσίας λύσης».

Ανακοίνωση του «υπουργείου εξωτερικών» του ψευδοκράτους αναφέρεται στο ιστορικό της σύλληψης της Λιθουανής κτηματομεσίτριας και στην απόφαση για έκδοσή της στις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του «υπεξ», επιδιώκει τη δημιουργία τετελεσμένων —μονομερών ενεργειών που διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα με στόχο την επίτευξη αποτελεσμάτων προς όφελός της.

Οι δραστηριότητες σε ο,τι αφορά την ακίνητη περιουσία διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα «νομοθεσία» του ψευδοκράτους σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία εκμεταλλεύεται, «το ζήτημα για την εξυπηρέτηση των πολιτικών της σκοπιμοτήτων, στοχεύοντας άμεσα άτομα και καταχρώμενη τους μηχανισμούς του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και της Interpol».

Παρά την ύπαρξη της «επιτροπής ακίνητης περιουσίας» το γεγονός ότι οι περιουσιακές διαφορές αντιμετωπίζονται ως ζητήματα ποινικού δικαίου και ότι για τον σκοπό αυτό αξιοποιούνται το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και οι μηχανισμοί της Interpol, αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η προτεραιότητα της «ελληνοκυπριακής διοίκησης», δεν είναι η εξεύρεση νομικής λύσης στο περιουσιακό ζήτημα, αλλά η μετατροπή του σε εργαλείο πολιτικής και οικονομικής πίεσης και αυτή η προσέγγιση απειλεί άμεσα την ασφάλεια δικαίου, την οικονομική σταθερότητα, το επενδυτικό κλίμα και την ευημερία του ψευδοκράτους, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Εξάλλου σε ανάρτησή της η πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος Σίλα Ουσάρ Ιντζιρλί αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι, το περιουσιακό αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη ζητήματα του Κυπριακού και αναπόσπαστο μέρος των διαπραγματεύσεων για τη συνολική διευθέτηση.

«Η αντίληψη ότι ένα πολιτικό ζήτημα μπορεί να επιλυθεί μέσω μεμονωμένων συλλήψεων και αγωγών δεν είναι ούτε ρεαλιστική, ούτε δίκαιη, ούτε ορθή», υποστήριξε.

Η κ. Ιντζιρλί, ανάφερε ακόμα ότι, η επιμονή της Κυπριακής Δημοκρατίας, να παραπέμπει το ζήτημα των περιουσιών στα ποινικά δικαστήρια, «κάνοντας κατάχρηση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης, όχι μόνο δεν εξυπηρετεί τον στόχο της απονομής δικαιοσύνης, αλλά μετατρέπει επίσης τον νόμο σε όπλο και εργαλείο για την επίτευξη πολιτικών στόχων».

ΚΥΠΕ