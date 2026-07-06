Στις 5/7/2026 λειτουργοί του Τελωνείου Λεμεσού ενημερώθηκαν από μέλη της ΥΚΑΝ ότι μετά από έρευνα που πραγματοποίησαν σε οικία 52χρονου Σύριου στη Λεμεσό εντόπισαν εντός της οικίας ποσότητα καπνικών προϊόντων που εκ πρώτης όψεως φαίνονταν να είναι αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα στην οικία του υπόπτου εντοπίστηκαν:

9 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και 6 πακέτα των 20 τσιγάρων το καθένα

2 συσκευασίες καπνού για ναργιλέ των 250 γραμμαρίων το καθένα (σύνολο 500 γραμμάρια)

3 συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο των 50 γραμμαρίων το καθένα (σύνολο 250 γραμμάρια).

Οι λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων, αφού επιθεώρησαν τις πιο πάνω ποσότητες, διαπίστωσαν ότι δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Ο ύποπτος συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα και τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης με την καταβολή ποσού €1,000 ευρώ. Τα κατασχεθέντα καπνικά θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής.