Αύξηση των μισθών και των κοινωνικών ωφελημάτων για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα ζητά η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Η Ένωση αναφέρει ότι η πορεία της οικονομίας δεν αποτυπώνεται μόνο στους γενικούς δείκτες, αλλά κυρίως στο κόστος των βασικών αγαθών, της ενέργειας, της στέγασης, των καυσίμων και των μετακινήσεων.

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο πληθωρισμός, με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, διαμορφώθηκε στο 3,1% τον Ιούνιο του 2026. Η Ένωση υποστηρίζει ότι οι συνεχείς αυξήσεις τιμών περιορίζουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, ιδιαίτερα όσων διαθέτουν χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Όπως αναφέρει, οι συγκεκριμένες ομάδες δαπανούν μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματός τους για βασικές ανάγκες, όπως τρόφιμα, ενέργεια, μετακίνηση και στέγαση. Κατά συνέπεια, είναι περισσότερο εκτεθειμένες στις ανατιμήσεις.

Η Ένωση σημειώνει ότι οι πραγματικές αποδοχές των χαμηλόμισθων εργαζομένων πιέζονται, όταν οι μισθολογικές αυξήσεις δεν συμβαδίζουν με το κόστος ζωής.

«Η απάντηση δεν είναι άλλη από την αύξηση των μισθών και των ωφελημάτων των χαμηλών και μεσαίων τάξεων», αναφέρει, προσθέτοντας ότι η συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης επιβαρύνει την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των εργαζομένων.

Η Ένωση καλεί την Πολιτεία να λάβει μέτρα που θα ενισχύουν ουσιαστικά τα εισοδήματα των νοικοκυριών και θα περιορίζουν τις επιπτώσεις της ακρίβειας στις ευάλωτες και μεσαίες εισοδηματικές ομάδες.

ΚΥΠΕ