Ρονάλντο κατά Γιαμάλ στον πρόωρο τελικό, όπου συγκρούονται Ισπανία και Πορτογαλία. Στο… μενού και το ματς ΗΠΑ-Βέλγιο.

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ

22:00 Πορτογαλία – Ισπανία

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ

03:00 ΗΠΑ – Βέλγιο

Μεγάλο ζευγάρι τους «16» του Μουντιάλ 2026, Πορτογαλία-Ισπανία, που διεκδικούν ένα εισιτήριο για την προημιτελική φάση της διοργάνωσης. Είναι και ντέρμπι της Ιβηρικής χερσονήσου. Έχουν να αναμετρηθούν από τον περσινό τελικό του Nations League, όπου ο κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν 2-2 και η Πορτογαλία επικράτησε στα πέναλτι.

Η Ισπανία έχει με το μέρος της την παράδοση με 18 νίκες, η Πορτογαλία μετρά 7, ενώ 12 αγώνες έληξαν ισόπαλοι. Κατά τα άλλα η παρέα του Ρονάλντο έχει να νικήσει τους «Φούριας Ρόχας» από το Euro 2004. Στο Μουντιάλ του 2010 η Ισπανία την είχε βγάλει νοκ άουτ στη φάση των «16», με 1-0, ενώ το 2018 είχαν έρθει 3-3 με χατ τρικ του Κριστιάνο. Ο αγώνας γίνεται στο Ντάλας και ο νικητής θα παίξει με την ομάδα που θα περάσει από τον αγώνα ΗΠΑ-Βέλγιο.

Ο αγώνας ΗΠΑ-Βέλγιο γίνεται στο Σιάτλ. Από τη μια η δύναμη της έδρας, από την άλλη η εμπειρία, αν και το Βέλγιο δεν δείχνει να είναι σε καλή κατάσταση. Οι Αμερικανοί έβγαλαν νοκ άουτ τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, ενώ θα παίξει ο Μπαλογκάν, ο οποίος αποβλήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι, καθώς η FIFA αποφάσισε να ανασταλεί η ποινή του καιπρόκειται για σκάνδαλο!

ΗΠΑ και Βέλγιο έχουν συναντηθεί δυο ακόμα φορές, σε τελική φάση Μουντιάλ. Η πρώτη το 1930, όταν οι Αμερικανοί επικράτησαν 3-0 και δεύτερη το 2014, πάλι για τη φάση των «16», όταν οι Βέλγοι νίκησαν 2-1 στην παράταση (κανονικός αγώνας 0-0).

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