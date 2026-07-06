Χάος προκάλεσε ο εκτροχιασμός εμπορευματικού τρένου κοντά στο Μόντρεαλ, με βαγόνια να αναποδογυρίζουν και να προκαλούν διακοπή ρεύματος σε τμήμα της πόλης. Το περιστατικό σημειώθηκε σε αστική περιοχή, δημιουργώντας σκηνές πανικού και σοβαρές υλικές ζημιές.

Βαγόνια εκτός τροχιάς και ζημιές σε υποδομές

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, περίπου 20 βαγόνια εκτροχιάστηκαν και διασκορπίστηκαν σε διαφορετικά σημεία της περιοχής, ενώ τμήματα της γραμμής παρέσυραν φράχτες, δέντρα και οδικές υποδομές.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν από περαστικούς, ένα βυτιοφόρο βαγόνι του τρένου φαίνεται να έχει σταματήσει λίγα μέτρα από πυλώνα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και κοντινά σπίτια, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία για πιθανή μεγαλύτερη καταστροφή.

Μαζικές διακοπές ρεύματος και εκκενώσεις κατοικιών

Η κρατική εταιρεία Hydro-Québec ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 2.600 καταναλωτές έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς πυλώνες και γραμμές μεταφοράς υπέστησαν ζημιές από τον εκτροχιασμό του τρένου.

Παράλληλα, περίπου 200 σπίτια εκκενώθηκαν προληπτικά λίγο μετά το ατύχημα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αν και αργότερα οι κάτοικοι μπόρεσαν να επιστρέψουν.

Δεν υπάρχουν τραυματίες

Ο δήμαρχος της Repentigny, Νικολά Ντιφούρ, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για τραυματισμούς, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί αν το τρένο μετέφερε επικίνδυνα υλικά.

«Προς το παρόν δεν έχουμε πληροφορίες που να δείχνουν τραυματισμούς ή επικίνδυνο φορτίο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της περιοχής.

Ευτυχώς δεν υπάρχουν τραυματισμοί από τον εκτροχιασμό του τρένου / Φωτογραφίες: social media

Οι καναδικές αρχές και ομοσπονδιακή υπηρεσία διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων αναμένεται να εξετάσουν τα αίτια του εκτροχιασμού.

«Δεν έχει καταγραφεί παρόμοιο περιστατικό»

Τοπικοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν το συμβάν πρωτοφανές για τη συγκεκριμένη σιδηροδρομική γραμμή, η οποία χρησιμοποιείται τακτικά για εμπορικές μεταφορές.

«Δεν έχει καταγραφεί ποτέ κάτι τέτοιο στο παρελθόν», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, περιγράφοντας την εικόνα στο σημείο ως χαοτική.

iefimerida.gr