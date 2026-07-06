Αύξηση 3,8% κατέγραψαν οι αγοραπωλησίες κατοικιών στην Κύπρο το 2025, σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Η άνοδος ακολούθησε τη μείωση 1,1% που είχε σημειωθεί το 2024 σε σχέση με το 2023.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αγοραπωλησίες κατοικιών αυξήθηκαν το 2025 στις περισσότερες χώρες για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Από τις 18 χώρες της ΕΕ που συμπεριλαμβάνονται στα δεδομένα, μειώσεις καταγράφηκαν μόνο στην Κροατία, κατά 4,1%, στη Βουλγαρία, κατά 2,5%, και στην Πολωνία, κατά 1,1%.

Τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις συναλλαγές κατοικιών το 2025 παρουσίασαν η Σλοβενία, με 29,9%, η Λιθουανία, με 22,8%, και η Αυστρία, με 21,4%.

Το 2024, σε σύγκριση με το 2023, οι αγοραπωλησίες κατοικιών είχαν μειωθεί σε έξι χώρες της ΕΕ και αυξηθεί σε 12.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις εκείνη τη χρονιά καταγράφηκαν στη Σλοβενία, κατά 17,7%, στην Κροατία, κατά 13,9%, και στη Γαλλία, κατά 9,4%.

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις το 2024 σημειώθηκαν στο Λουξεμβούργο, με 47,1%, στην Ουγγαρία, με 34,8%, και στην Ολλανδία, με 17%.