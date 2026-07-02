Για 17ο συνεχόμενο τρίμηνο καταγράφηκε ετήσια αύξηση στις τιμές κατοικιών στην Κύπρο, με τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών να ενισχύεται κατά 3,4% το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών διαμορφώθηκε στις 102,95 μονάδες, από 99,58 μονάδες την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Σε τριμηνιαία βάση, σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ο Δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,6%.

Πρόκειται για το 17ο συνεχόμενο τρίμηνο κατά το οποίο καταγράφεται ετήσια άνοδος στις τιμές κατοικιών. Η τελευταία ετήσια μείωση σημειώθηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2021.

Ο υποδείκτης για τις νέες οικιστικές μονάδες υπολογίστηκε στις 103,25 μονάδες το πρώτο τρίμηνο του 2026, από 102,06 μονάδες το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο υποδείκτης για τις υφιστάμενες οικιστικές μονάδες διαμορφώθηκε στις 102,51 μονάδες, έναντι 99,82 μονάδων το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Αύξηση 1,6% στις τιμές κατοικιών στην Κύπρο το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με Eurostat

Κατά 3,4% αυξήθηκαν οι τιμές των κατοικιών στην Κύπρο το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Eurostat. Σε τριμηνιαία βάση, σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025, οι τιμές των κατοικιών στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 1,6%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η ετήσια αύξηση των τιμών κατοικιών στην Κύπρο επιβραδύνθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2026, μετά την αύξηση 6,0% που είχε καταγραφεί το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Προηγουμένως, οι τιμές είχαν αυξηθεί κατά 4,2% το τρίτο τρίμηνο του 2025 και κατά 2,9% το δεύτερο τρίμηνο του ίδιου έτους, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα τρίμηνα του προηγούμενου έτους.

Σε τριμηνιαία βάση, οι τιμές κατοικιών στην Κύπρο είχαν μειωθεί κατά 1,8% το δεύτερο τρίμηνο του 2025, αυξήθηκαν κατά 3,7% το τρίτο τρίμηνο και παρέμειναν αμετάβλητες το τέταρτο τρίμηνο.

Στη ζώνη του ευρώ, οι τιμές των κατοικιών, όπως μετρώνται από τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών, αυξήθηκαν κατά 4,7% το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε ετήσια βάση, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αύξηση διαμορφώθηκε στο 5,1%. Το τέταρτο τρίμηνο του 2025, οι αντίστοιχες αυξήσεις ήταν 5,1% στη ζώνη του ευρώ και 5,4% στην ΕΕ.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 1,0% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,2% στην ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, μία χώρα κατέγραψε ετήσια μείωση των τιμών κατοικιών, ενώ είκοσι πέντε κατέγραψαν αύξηση. Η μοναδική μείωση σημειώθηκε στη Φινλανδία, με -2,0%, ενώ οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Πορτογαλία, με 17,8%, στη Βουλγαρία, με 14,8%, και στη Σλοβακία, με 14,4%.

Σε τριμηνιαία βάση, οι τιμές των κατοικιών μειώθηκαν σε τέσσερα κράτη μέλη και αυξήθηκαν σε είκοσι δύο. Μειώσεις καταγράφηκαν στο Βέλγιο και τη Φινλανδία, με -0,8% σε κάθε χώρα, στη Γαλλία, με -0,6%, και στην Ουγγαρία, με -0,5%. Οι μεγαλύτερες τριμηνιαίες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Βουλγαρία, με 6,2%, στην Πορτογαλία, με 3,8% και στη Σλοβακία, με 3,6%.