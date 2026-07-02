Έκκληση προς την Υπουργό Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, απευθύνει η οικογένεια, δεκατετράχρονου πρωταθλητή Κύπρου στο Τζούντο, ούτως ώστε να αρθεί μια μεγάλη αδικία σε βάρος του παιδιού, του οποίου δεν του επιτράπηκε η εγγραφή στα αθλητικά λύκεια την περίοδο 2026 – 2027.

Σύμφωνα με τις επιστολές που έχει ενώπιον του το philenews, ο 14χρονος μαθητής φοιτά τα τελευταία τρία χρόνια, σε αθλητικό γυμνάσιο και είναι ο πρωταθλητής Κύπρου στο άθλημα του Τζούντο στην αντίστοιχη ηλικιακή κατηγορία (60 κιλά).

Στην απαντητική επιστολή που έστειλε το Υπουργείο Παιδείας στις 30 Ιουνίου προς την οικογένεια, αναφέρει ότι η Επιτροπή Ενστάσεων, μελέτησε το αίτημα της, δηλαδή ο 14χρονος να εγγραφεί σε αθλητικό Λύκειο, ωστόσο δεν πληροί τα αθλητικά κριτήρια.

Όπως αναφέρει η οικογένεια του μαθητή, το τελευταίο διάστημα ο 14χρονος έδωσε δύο αγώνες, ο πρώτος σε μεγαλύτερη κατηγορία, ούτως ώστε να αποκτήσει βαθμούς και εμπειρίες, κάτι το οποίο συνηθίζεται από τις αθλητικές σχολές και ο δεύτερος στην κατηγορία του, εκεί όπου αναδείχθηκε ως πρωταθλητής Κύπρου από την Παγκύπρια Ομοσπονδία Τζούντο.

Το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο καταρτίζει τη λίστα με τους αθλητές που έχουν δικαίωμα να εγγραφούν στα αθλητικά λύκεια, προσμέτρησε τον πρώτο αγώνα, δηλαδή αυτόν της μεγαλύτερης κατηγορίας και όχι τον αγώνα της κατηγορίας του 14χρονου, εκεί όπου κατέκτησε την πρώτη θέση. Για το τζούντο, τα κριτήρια για το Αθλητικό Λύκειο προβλέπουν δικαίωμα διεκδίκησης θέσης για όσους κατακτούν την πρώτη ή τη δεύτερη θέση στο Εθνικό Πρωτάθλημα. Όταν σε μια κατηγορία συμμετέχουν λιγότεροι από έξι αθλητές, δικαίωμα έχει μόνο ο πρώτος.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, παρά την έντονη του αθλητική δραστηριότητα καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, ο γενικός βαθμός του μαθητή υπερβαίνει κατά πολύ τον απαιτούμενο μέσο όρο για εγγραφή σε Αθλητικό Λύκειο.

Η οικογένεια του 14χρονου ζητά από το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει την υπόθεσή του, υποστηρίζοντας ότι αυτή δεν αφορά μόνο ένα παιδί που κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και την ανάγκη για ίση και δίκαιη μεταχείριση όλων των αθλητών.