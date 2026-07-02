Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε πρόταση για επιτάχυνση της αδειοδότησης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλεκτρικών δικτύων, αποθήκευσης και σταθμών επαναφόρτισης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η νομοθετική πρόταση εγκρίθηκε με 57 ψήφους υπέρ, τρεις κατά και οκτώ αποχές. Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο, με 64 ψήφους υπέρ, τρεις κατά και καμία αποχή.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η πρωτοβουλία εντάσσεται στη δέσμη μέτρων για τα ευρωπαϊκά ηλεκτρικά δίκτυα και αποσκοπεί στη μείωση του ενεργειακού κόστους μέσω αύξησης της εγχώριας παραγωγής καθαρής ενέργειας.

Το σχέδιο προβλέπει συντομότερες προθεσμίες αδειοδότησης, ενιαία εθνική ψηφιακή πύλη για όλα τα στάδια της διαδικασίας και ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις υποδομές ηλεκτρικών δικτύων.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης διεύρυνση του τεκμηρίου υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος για έργα ΑΠΕ και δίκτυα. Τα κράτη μέλη δεν θα μπορούν να προβλέπουν εξαιρέσεις, παρά μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που αφορούν την προστασία επίσημα χαρακτηρισμένων στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συνδέσεις με το ηλεκτρικό δίκτυο. Οι διαδικασίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τους τρεις μήνες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν παρέλθει η προθεσμία χωρίς απόφαση, η αίτηση θα θεωρείται ότι εγκρίθηκε σιωπηρά.

Για τη σύνδεση έργων εντός και εκτός περιοχών επιτάχυνσης, προτείνονται προθεσμίες από έξι έως εννέα μήνες, ανάλογα με την τοποθεσία και την τεχνολογία.

Παράλληλα, προτείνεται αύξηση από τα 100 kW στα 200 kW του ορίου ισχύος που ενεργοποιεί την υποχρέωση έκδοσης άδειας για μικρής κλίμακας φωτοβολταϊκά, συστήματα αποθήκευσης και σταθμούς φόρτισης.

Για σταθμούς επαναφόρτισης συνολικής ισχύος έως 1 MW σε τεχνητές κατασκευές, δεν θα απαιτείται διοικητική άδεια.

Οι ευρωβουλευτές εισηγούνται ακόμη μείωση από τα 10 MW στα 7 MW του ορίου πάνω από το οποίο θα καθίσταται υποχρεωτική η κατανομή οικονομικών οφελών στις τοπικές κοινότητες που φιλοξενούν ή επηρεάζονται από ένα ενεργειακό έργο.

Οι ενεργειακές κοινότητες ΑΠΕ και τα έργα που αναπτύσσονται από πολίτες εξαιρούνται από αυτή την υποχρέωση, ενώ τα ευάλωτα νοικοκυριά θα πρέπει να λαμβάνουν επαρκές μερίδιο από τα σχετικά οφέλη.

Το κείμενο περιλαμβάνει επίσης προθεσμία ενός μήνα για την αδειοδότηση αντλιών θερμότητας κάτω των 50 MW και τριών μηνών για γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, με πρόβλεψη σιωπηρής έγκρισης σε περίπτωση καθυστέρησης.

Ο εισηγητής της πρότασης, Δανός ευρωβουλευτής Νιλς Φούγκλσανγκ, ανέφερε ότι η Ευρώπη πρέπει να περιορίσει την εξάρτησή της από ακριβά εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, επιταχύνοντας την ανάπτυξη δικτύων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο αναμένεται να αρχίσουν υπό την Ιρλανδική Προεδρία, αφού το Συμβούλιο καθορίσει τη θέση του και η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εγκρίνει τη διαπραγματευτική εντολή.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι οι σύνθετες διαδικασίες αδειοδότησης παραμένουν βασική αιτία καθυστέρησης έργων, καθώς η ολοκλήρωση δικτύων μεταφοράς απαιτεί κατά μέσο όρο περίπου δέκα χρόνια και η αδειοδότηση έργων ΑΠΕ μπορεί να διαρκέσει έως εννέα χρόνια.