Σε μία εξομολόγηση για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που παραλίγο να της κοστίσει τη ζωή το 2023 προχώρησε η Μαντόνα, αποκαλύπτοντας ότι βρέθηκε σε κώμα για δύο ημέρες μετά από βακτηριακή λοίμωξη και σήψη.

Η 67χρονη τραγουδίστρια νοσηλεύτηκε σε ΜΕΘ, όπου διασωληνώθηκε και τέθηκε σε τεχνητό κώμα, καθώς αντιμετώπισε πνευμονική και νεφρική ανεπάρκεια. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, κατάφερε να αναρρώσει πλήρως και λίγους μήνες αργότερα επέστρεψε δυναμικά στη σκηνή.

Μιλώντας στη Vogue Italia από το σπίτι της στο Λονδίνο, αποκάλυψε και μια ιδιαίτερα συγκινητική λεπτομέρεια. Το λούτρινο μωβ χταπόδι που κοιμάται μαζί του κάθε βράδυ, το οποίο ονομάζει «Οκτάβια» συνδέεται άμεσα με μια νοσοκόμα που τη φρόντιζε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της. «Αυτό είναι το αγαπημένο μου λούτρινο. Τη λένε Οκτάβια και κοιμάμαι μαζί της κάθε βράδυ. Πριν από μερικά χρόνια ήμουν πολύ άρρωστη στο νοσοκομείο. Ήμουν σε κώμα και ήταν αυτή η όμορφη νοσοκόμα που με φρόντιζε, το όνομά της ήταν Ολίβια. Μου φώναζε κάθε μέρα, λέγοντάς μου ότι έπρεπε να σηκωθώ, έπρεπε να βγω από τη ΜΕΘ, και μου έδωσε πραγματικά πολύ θάρρος και ελπίδα. Όταν βγήκα από το νοσοκομείο και γύρισα σπίτι, η αδερφή μου μού έδωσε αυτό το χταπόδι. Το κοίταξα και το μόνο που σκεφτόμουν ήταν η νοσοκόμα μου που με φρόντιζε», είπε.

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Το δώρο προήλθε από μία από τις αδελφές της, με τη Μαντόνα να παραδέχεται ότι το κρατά κοντά της από τότε: «Έχει αρχίσει να φθείρεται και να γίνεται αηδιαστικό, αλλά το λατρεύω».

Σε συναυλία της στο Λος Άντζελες το 2024, στο πλαίσιο της περιοδείας της «Celebration Tour», η τραγουδίστρια είχε μιλήσει για την εμπειρία της «κοντά στον θάνατο», αποκαλύπτοντας μάλιστα πως η πρώτη της λέξη όταν ξύπνησε από το κώμα ήταν «όχι». «Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι αυτό ήταν ο Θεός που μου έλεγε “Θέλεις να έρθεις; Θέλεις να ανέβεις μαζί μου;”», είχε αναφέρει.

Η ανάρρωσή της δεν ήταν εύκολη: «Ακόμη και μια απλή διαδρομή μέχρι την αυλή του σπιτιού της απαιτούσε τεράστια προσπάθεια. Ήταν μάθημα για μένα… να αφήσω τον έλεγχο», είχε πει χαρακτηριστικά.

Καθοριστικό ρόλο στην επιστροφή της στη μουσική και το τραγούδι έπαιξαν τα παιδιά της, αλλά και η αποφασιστικότητά της: «Έβαλα μια ημερομηνία και αυτή έγινε πραγματικότητα», είχε εξηγήσει.

protothema.gr