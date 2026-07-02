Νέα στοιχεία, που ενδέχεται να φωτίσουν τις άγνωστες πτυχές της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος της 46χρονης στο Ζακάκι, αξιολογούν οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, την ώρα που οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι οικονομικές δυσκολίες που φέρεται να αντιμετώπιζε ο 55χρονος αστυνομικός, οι προσωπικές διαφορές του ζευγαριού, αλλά και πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες είχε κληθεί στη μονάδα όπου υπηρετούσε λίγες ημέρες πριν από το αιματηρό περιστατικό, όπου του έγιναν συστάσεις.

Την ίδια ώρα, έντονο προβληματισμό προκαλεί η διαρροή βίντεο κα φωτογραφιών από τη σκηνή της επίθεσης, τα οποία κυκλοφόρησαν ευρέως μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων. Στο οπτικοακουστικό υλικό απεικονίζονται τα δύο άτομα τόσο εντός όσο και εκτός του οχήματος, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα. Παρόμοιο φαινόμενο είχε καταγραφεί και στην υπόθεση της δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, καταθέσεις συναδέλφων και προσώπων που γνώριζαν τον 55χρονο συνθέτουν σταδιακά το προφίλ του. Όπως ανέφεραν στους ανακριτές, επρόκειτο για αστυνομικό συνεπή στα υπηρεσιακά του καθήκοντα, ο οποίος εργαζόταν συχνά υπερωριακά, ενώ φέρεται να διατηρούσε και δεύτερη εργασία προκειμένου να ενισχύσει το εισόδημά του. Παράλληλα, περιγράφεται ως ευδιάθετος και κοινωνικός, χωρίς να έχει δώσει σημάδια που να προμήνυαν μια τέτοια τραγική εξέλιξη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ορισμένοι συνάδελφοί του γνώριζαν ότι αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες και κατά διαστήματα δανειζόταν διάφορα χρηματικά ποσά. Παρά τα προβλήματα αυτά, κανείς δεν είχε αντιληφθεί συμπεριφορές που να προμήνυαν τα όσα ακολούθησαν.

Αξιόπιστες πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι ο 55χρονος είχε κληθεί πριν από λίγες ημέρες από τη μονάδα όπου υπηρετούσε, καθώς είχαν φτάσει στους ανώτερους του πληροφορίες ότι δανειζόταν μεγάλα χρηματικά ποσά από συναδέλφους του. Στο πλαίσιο της συνάντησης η οποία δεν ήταν για επίπληξη, φέρεται να του έγιναν συστάσεις. Παράλληλα, οι συστάσεις φέρεται να αφορούσαν και το ζήτημα ενασχόλησής του με στοιχηματική δραστηριότητα, ακόμη και κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, του επισημάνθηκε ότι θα μπορούσε να αναλαμβάνει περισσότερες υπερωριακές βάρδιες ώστε να ενισχύσει το εισόδημά του, ενώ παράλληλα του προσφέρθηκε στήριξη και καθοδήγηση για αντιμετώπιση των οικονομικών δυσκολιών που φέρεται να αντιμετώπιζε.

Τα πιο πάνω στοιχεία αξιολογούνται στο πλαίσιο της διερεύνησης του πιθανού κινήτρου της επίθεσης. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται επίσης οι οικονομικές συναλλαγές του ζευγαριού, οι προσωπικές διαφορές που φαίνεται να είχαν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα, καθώς και οι τελευταίες επικοινωνίες τους πριν από το περιστατικό.

Παράλληλα, αναμένεται να εξασφαλιστούν δικαστικά διατάγματα για την εξέταση των κινητών τηλεφώνων του ζευγαριού, ενώ θα αναλυθούν και οι τραπεζικές τους κινήσεις. Οι ανακριτές εξετάζουν επίσης υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, επιχειρώντας να διαπιστωθεί με ακρίβεια η διαδρομή πριν από την απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στα γεγονότα του τελευταίου 24ώρου πριν από την επίθεση, καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι είχε οδηγηθεί σε έντονη ρήξη. Παράλληλα, αξιολογείται και η πληροφορία για συγκεκριμένο χρηματικό ποσό που φέρεται να είχε λάβει πρόσφατα η 46χρονη από συγκεκριμένο ταμείο, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο τα οικονομικά ζητήματα συνέβαλαν στην κλιμάκωση της έντασης μεταξύ τους.