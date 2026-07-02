Μεγάλη αποδεικνύεται η ζημιά που προκαλεί ακόμα στις τσέπες των καταναλωτών στην Κύπρο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, παρ’ ότι εδώ και μέρες ισχύει το μνημόνιο για τερματισμό των εχθροπραξιών.

Από τα χθεσινά προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό στις χώρες της ΕΕ, προκύπτει ότι η Κύπρος είναι πλέον στις χώρες με τον ψηλότερο ρυθμό αύξησης των τιμών μηνιαίως, αρκετά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2026 (όπως και στα τέλη του 2025) ήταν στις χώρες με τον χαμηλότερο πληθωρισμό, κάποιους μήνες σχεδόν σε μηδενικά επίπεδα.

Ενδεικτικά, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2026 οι τιμές στην Κύπρο αυξάνονταν με ρυθμό 1.2% και 0.9% με βάση τη Eurostat (και με βάση το καλάθι προϊόντων που χρησιμοποιεί η ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία), ενώ τον Μάιο και τον Ιούνιο φέτος οι τιμές στην Κύπρο αυξάνονταν με ρυθμούς 3.5% και 4% αντίστοιχα!

Αξίζει μνείας το γεγονός ότι από τα χθεσινά προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat αναδεικνύεται ως θετική είδηση για τις πλείστες ευρωπαϊκές αγορές η μείωση του ρυθμού αύξησης του πληθωρισμού στα περισσότερα μέλη της Ευρωζώνης μέσα στον Ιούνιο, αλλά η Κύπρος, μαζί με μια μικρή ομάδα κρατών, είναι στην κατηγορία των χωρών που εξακολουθούν να έχουν αυξανόμενο ρυθμό επιδείνωσης της ακρίβειας στο λιανικό εμπόριο και τις υπηρεσίες.

Παρ’ ότι όλες οι χώρες της ΕΕ επιβαρύνθηκαν από την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν και τα αντίποινα των Ιρανών σε χώρες της Μέσης Ανατολής, συνάγεται από τα στοιχεία της Eurostat ότι η Κύπρος δεν έχει ακόμα επωφεληθεί από την σταδιακή αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών και τη μερική επάνοδο του εμπορίου ενεργειακών προϊόντων στην ομαλότητα.

Αποτέλεσμα είναι οι τιμές στην Κύπρο να συνεχίζουν να αυξάνονται με αυξανόμενο ρυθμό, ενώ στις περισσότερες άλλες χώρες της ΕΕ ο καλπασμός του πληθωρισμού δείχνει να κοπάζει.

Στην πρώτη πεντάδα

Από τα χθεσινά προκαταρκτικά στοιχεία της Eusrostat για τον φετινό Ιούνιο, τα οποία επεξεργάστηκε το Euronews, προκύπτουν τα εξής:

* Ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά 2,8% (μέσος όρος ευρωζώνης) φέτος τον Ιούνιο (σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025), έναντι αύξησης 3,2% τον Μάιο του 2026 σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025.

* Στην Κύπρο, ο πληθωρισμός τον Ιούνιο του 2026 αυξήθηκε κατά 4% σε σχέση με τον περσινό Ιούνιο.

* Εκτός από την Κύπρο, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης ως προς την αύξηση του πληθωρισμού τον Ιούνιο ήταν η Λιθουανία (αύξηση 5,5%) η Βουλγαρία (5,3%) και η Κροατία (4,2%). Μετά την Κύπρο, είναι η Ελλάδα, με 3.9%.

* Η Μάλτα κατέγραψε τον χαμηλότερο ρυθμό αύξησης τιμών στην ευρωζώνη (1,9%) σε σύγκριση με τον περσινό Ιούνιο. Κάτω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης κινήθηκε ο πληθωρισμός και σε Γαλλία – Εσθονία (2%), στη Γερμανία (2,4%) και τη Φινλανδία (2,7%).

* Σε σχέση με τον Μάιο του 2026, οι τιμές τον Ιούνιο φέτος αυξήθηκαν 1% στη Μάλτα, 0,8% στην Κύπρο και κατά 0,6% στην Ισπανία και τη Λιθουανία.

* Αντίθετα, μεταξύ Μαϊου και Ιουνίου 2026 καταγράφηκε μείωση στον ρυθμό αύξησης των τιμών σε Βέλγιο, Βουλγαρία, Εσθονία και Λουξεμβούργο (0.4%) και κατά 0,3% σε Γαλλία, Αυστρία, Φινλανδία.

* Ο παράγοντας που οδήγησε σε σημαντικές αυξήσεις τιμών στην ευρωζώνη ήταν η ενέργεια, καθώς η προσφορά ενεργειακών προϊόντων μειώθηκε σημαντικά μετά τις διαταραχές από το «κλείσιμο» των Στενών του Ορμούζ και τις σοβαρές αυξήσεις στην τιμή του μπρεντ και του φυσικού αερίου. Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025, η ενέργεια ήταν ακριβότερη κατά 8,7% τον φετινό Ιούνιο, στην ευρωζώνη. Καταγράφεται όμως μείωση του ρυθμού επιβάρυνσης της ενέργειας στον πληθωρισμό, σε σχέση με τον Μάιο (10.8%).

* Οι υπηρεσίες επιβαρύνουν τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη κατά 3.2% και τα τρόφιμα κατά 1.6%.

Από τα χθεσινά στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της ΕΕ φαίνεται να δικαιώνονται όσοι αναλυτές προβλέπουν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα επιμείνει στην αυστηροποίηση της νομισματικής της πολιτικής, με νέα αύξηση στα επιτόκια. Νοουμένου πως θα ενισχυθούν οι ενδείξεις για περαιτέρω συγκράτηση του πληθωρισμού στις περισσότερες χώρες της ΕΕ.