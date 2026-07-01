Η κυπριακή οικονομία κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης 3,8% το 2025, διατηρώντας ισχυρή δυναμική, ωστόσο η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου προβλέπει επιβράδυνση το 2026 λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Στο Οικονομικό Δελτίο Ιουνίου 2026, που δημοσιοποίησε την Τετάρτη η ΚΤΚ, αναφέρεται ότι η ανάπτυξη το 2025 στηρίχθηκε κυρίως στην εγχώρια ζήτηση, την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις.

Η κατανάλωση ενισχύθηκε από τη βελτίωση των εισοδημάτων και τις συνθήκες σχεδόν πλήρους απασχόλησης, ενώ σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι δημόσιες και μη ιδιωτικές επενδύσεις.

Θετική ήταν και η συμβολή των εξαγωγών, ιδιαίτερα στους τομείς της τεχνολογίας, των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, του τουρισμού, των χρηματοοικονομικών και άλλων επιχειρηματικών υπηρεσιών.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνθηκε οριακά σε ετήσια βάση. Η ΚΤΚ σημειώνει, ωστόσο, ότι η συνολική ανθεκτικότητα της οικονομίας παραμένει ισχυρή, παρά την αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον.

Οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή επηρέασαν αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα στις αρχές του έτους, οδηγώντας σε επιδείνωση των δεικτών οικονομικού κλίματος και σε πιο συγκρατημένες προσδοκίες για το υπόλοιπο του 2026.

Πληθωρισμός στο 3% τον Απρίλιο

Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 0,8% το 2025 και διατηρήθηκε σε χαμηλά επίπεδα στις αρχές του 2026. Την άνοιξη, όμως, επιταχύνθηκε αισθητά, φθάνοντας το 3% τον Απρίλιο, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας.

Οι ανατιμήσεις επηρέασαν επίσης τα τρόφιμα και τις υπηρεσίες, με τις τιμές σε τουριστικές υπηρεσίες και εστιατόρια να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, αντανακλώντας την ισχυρή ζήτηση.

Αντίθετα, οι τιμές των βιομηχανικών προϊόντων, εξαιρουμένης της ενέργειας, συνέχισαν να καταγράφουν μείωση.

Η ΚΤΚ εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί προσωρινά εντός του 2026, λόγω των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων των διεθνών εξελίξεων, πριν ακολουθήσει σταδιακή αποκλιμάκωση τα επόμενα έτη.

Ισχυρή αγορά εργασίας και δημοσιονομικά πλεονάσματα

Η αγορά εργασίας εξακολουθεί να παρουσιάζει ισχυρή εικόνα, με αύξηση της απασχόλησης και μείωση της ανεργίας σε επίπεδα συμβατά με συνθήκες πλήρους απασχόλησης.

Οι μισθοί συνεχίζουν να αυξάνονται, αλλά με πιο συγκρατημένο ρυθμό σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, ενώ η ενίσχυση της παραγωγικότητας στηρίζει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Η ΚΤΚ επισημαίνει επίσης ότι η παρουσία και η εισροή ξένου εργατικού δυναμικού ενισχύουν την ευελιξία της αγοράς εργασίας.

Στον δημοσιονομικό τομέα, η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα θετική, με συνεχιζόμενα πλεονάσματα και περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους, το οποίο υποχώρησε κάτω από το 60% του ΑΕΠ.

Ακίνητα, τουρισμός και τραπεζικό σύστημα

Ο κατασκευαστικός τομέας και η αγορά ακινήτων διατηρούν έντονη δυναμική, με αυξήσεις στις τιμές κατοικιών και ισχυρή ζήτηση από εγχώριους και ξένους επενδυτές.

Η οικοδομική δραστηριότητα ενισχύεται, ενώ το συνολικό κατασκευαστικό κόστος συνεχίζει να επηρεάζεται κυρίως από μισθολογικές πιέσεις. Το κόστος πρώτων υλών, σύμφωνα με την ΚΤΚ, έχει σταθεροποιηθεί σε υψηλά επίπεδα.

Βελτίωση καταγράφηκε και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 2025, κυρίως λόγω της επίδοσης των υπηρεσιών. Ο τουρισμός κατέγραψε ιστορικά υψηλά επίπεδα το 2025, όμως επηρεάστηκε αρνητικά στις αρχές του 2026 από τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα, σύμφωνα με την ΚΤΚ, παραμένει ανθεκτικό, με αύξηση καταθέσεων και συνεχιζόμενη, αλλά επιβραδυνόμενη, πιστωτική επέκταση. Τα δανειστικά επιτόκια σημείωσαν ελαφρά μείωση, ενώ το ιδιωτικό χρέος συνεχίζει να υποχωρεί ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Κίνδυνοι από ενέργεια και Μέση Ανατολή

Οι βασικοί κίνδυνοι για τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας συνδέονται με τη διεθνή αβεβαιότητα, τις διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας και πιθανές ισχυρότερες διαταραχές στον τουρισμό και άλλες εξαγώγιμες υπηρεσίες.

Η ΚΤΚ αναφέρεται και στην ανακοίνωση συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, την οποία χαρακτηρίζει θετική εξέλιξη, σημειώνοντας όμως ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί πλήρως ούτε εφαρμοστεί.

Σε περίπτωση μη εφαρμογής της συμφωνίας, οι κίνδυνοι για νέες διαταραχές στις αγορές ενέργειας, εμπορευμάτων και πρώτων υλών παραμένουν, με ενδεχόμενο οι τιμές του πετρελαίου να διατηρηθούν σε υψηλότερα επίπεδα.

Πρόσθετοι κίνδυνοι αφορούν ακραία καιρικά φαινόμενα, ενδεχόμενες επιπτώσεις από πράσινες φορολογίες και υψηλότερες από τις αναμενόμενες μισθολογικές αυξήσεις, λόγω της στενότητας στην αγορά εργασίας.