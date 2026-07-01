Μια από τις πιο σπάνιες και ανατριχιαστικές συμπτώσεις στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου καταγράφηκε με πρωταγωνιστές την οικογένεια Κλάιφερτ.

Ο πατέρας, Πατρίκ, και ο γιος, Τζάστιν, μοιράζονται πλέον μια απίστευτη, κοινή μοίρα από την άσπρη βούλα, έχοντας αστοχήσει σε πέναλτι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις και με διαφορά ακριβώς 26 ετών.

Το σχετικό βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει το μέγεθος αυτού του ποδοσφαιρικού «deja vu», το οποίο σημειώθηκε για μια ακόμη φορά την ίδια ημερομηνία, στις 29 Ιουνίου.

Η ιστορία ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου 2000, στον ιστορικό ημιτελικό του Euro ανάμεσα στην Ολλανδία και την Ιταλία, όταν ο κορυφαίος τότε φορ των «Οράνιε», Πάτρικ Κλάιφερτ, ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι εν ώρα αγώνα στο 60ο λεπτό της αναμέτρησης, στέλνοντας τη μπάλα στο δεξί κάθετο δοκάρι.

Με έναν σχεδόν μεταφυσικό τρόπο, η μοίρα επαναλήφθηκε ακριβώς 26 χρόνια μετά, στις 29 Ιουνίου 2026 (στις ΗΠΑ δεν είχε αλλάξει ακόμα η μέρα). Στη φάση των «32» του Μουντιάλ, η Ολλανδία οδηγήθηκε στη ρώσικη ρουλέτα απέναντι στο Μαρόκο και ο γιος του Πάτρικ, Τζάστιν Κλάιφερτ, έστησε τη μπάλα στο σημείο του πέναλτι κατά τη διάρκεια της ψυχοφθόρας διαδικασίας. Η εκτέλεσή του είχε την ίδια ακριβώς κατάληξη, αφού το σουτ του σταμάτησε επίσης στο δεξί κάθετο δοκάρι, σφραγίζοντας μια σπάνια ποδοσφαιρική ιστορία που θα μνημονεύεται για χρόνια.

29 giugno.



2000 – 2026. Di padre in figlio.



Rigori tra l'altro identici.



Incredibile. pic.twitter.com/giN5c6q6UM June 30, 2026

tanea.gr