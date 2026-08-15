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Καλοκαιρινό μπουρίνι έπληξε το απόγευμα του Σαββάτου, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, την ευρύτερη περιοχή της Μάνης, προκαλώντας έντονα προβλήματα στην Αλύπα, την Κοκκάλα και το Οίτυλο.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Οίτυλο, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της.

Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σπάρτης.

Η καταρρακτώδης βροχή ήταν ιδιαίτερα δυνατή και μέσα σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, με μεγάλες ποσότητες νερού να συσσωρεύονται στους δρόμους. Η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα και σε κατοικίες και καταλύματα της περιοχής. Σε αρκετά σημεία, τα νερά έφτασαν μέχρι τα παράθυρα, με αποτέλεσμα να εισχωρήσουν στο εσωτερικό ορισμένων κτισμάτων και να προκαλέσουν προβλήματα στους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Οι περιοχές που επλήγησαν από την ισχυρή βροχόπτωση ήταν κυρίως το Οίτυλο, το Νέο Οίτυλο, την Αλύπα, την Κοκκάλα και το Έξω Νυμφίο. Σε δηλώσεις της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αναπληρώτρια Δήμαρχος Γεωργία Λυροφώνη ανέφερε ακόμη ότι επλήγησαν το Καραβοστάσι, το Λιμένι και το Πορτοκάγιο.

Η Πυροσβεστική έχει λάβει από τις 16:30 περίπου 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας σε σπίτια και οχήματα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες για την μεταφορά 10 ατόμων από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από τον κεντρικό δρόμο της Αλύπας, ο οποίος μέσα σε λίγα λεπτά μετατράπηκε σε χείμαρρο, καθώς το νερό κατέβαινε με μεγάλη ορμή. Παρόμοια ήταν η εικόνα και από την Κοκκάλα, όπου έπεσαν περίπου 110 τόνοι ανά στρέμμα, αλλά και στο Οίτυλο.

Σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου έχει διακοπεί η κυκλοφορία από φέρτα υλικά.

Όπως πρόσθεσε η αναπληρώτρια δήμαρχος μηχανήματα έργου αναμένεται να ξεκινήσουν το έργο της αποκατάστασης, ενώ θα ακολουθήσει η πλήρης καταγραφή των ζημιών στη περιοχή.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Παρά τις καταρρακτώδεις βροχές, που πλήττουν τη Μάνη και τα τεράστια προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο οδικό δίκτυο εκεί, το ΕΣΥ είναι σε πλήρη ετοιμότητα και τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά. Ευχαριστώ θερμά το υγειονομικό μας προσωπικό και ειδικά τον εξαίρετο Ιατρό κ. Ανάργυρο… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 15, 2026

protothema.gr