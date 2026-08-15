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Η ολική έκλειψη ηλίου μπορεί να ήταν ένα μαγευτικό θέαμα, ωστόσο φαίνεται πως οδήγησε περισσότερα από 1.000 άτομα σε νοσοκομεία της Ισπανίας.

Το αστρονομικό φαινόμενο της Τετάρτης 12 Αυγούστου ήταν ιδιαίτερα έντονα ορατό σε περιοχές της Ισπανίας. Ωστόσο, η απερισκεψία αρκετών θεατών, οι οποίοι δεν ακολούθησαν τις οδηγίες των ειδικών για την προστασία των ματιών κατά την παρατήρηση της έκλειψης, είχε ως αποτέλεσμα να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια.

Πολλοί από αυτούς προσήλθαν σε νοσοκομεία με προβλήματα όρασης, αδιαθεσία και βλάβες στον αμφιβληστροειδή.

Σύμφωνα με έναν απολογισμό που έκανε το πρακτορείο ειδήσεων Europa Press, πάνω από 1.000 άνθρωποι έλαβαν ιατρική φροντίδα σε υπηρεσίες υγείας στην Ισπανία από την Τετάρτη έως την Παρασκευή 14 Αυγούστου. Η πλειονότητα των ασθενών απευθύνθηκε σε γιατρούς για πόνους ή οφθαλμικές βλάβες που συνδέονται με την παρατήρηση της ολικής έκλειψης ηλίου. Ωστόσο, οι περιφερειακές υγειονομικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής κανένα περιστατικό μη αναστρέψιμης τύφλωσης.



340 περιστατικά στη Μαδρίτη και 153 στην Καταλονία

Η Περιφέρεια της Μαδρίτης έχει καταγράψει 340 περιστατικά που χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα έως το πρωί της Παρασκευής, έναντι 101 την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με την Υγειονομική Υπηρεσία της Μαδρίτης. Οι λόγοι προσέλευσης περιλαμβάνουν κερατίτιδες, ζάλη, αδιαθεσία, καθώς και αιτήματα για προληπτικό οφθαλμολογικό έλεγχο.

Στην Καταλονία, τα κέντρα υγείας της Βαρκελώνης και της ευρύτερης περιοχής έχουν καταγράψει 153 επισκέψεις, εκ των οποίων οι 72 αφορούσαν συγκεκριμένα οφθαλμολογικά προβλήματα. Η Περιφέρεια της Βαλένθια, από την πλευρά της, κατέγραψε 147 επισκέψεις για προβλήματα όρασης κατά την ίδια χρονική περίοδο.

Η βασκική υπηρεσία υγείας Osakidetza έχει περιθάλψει 129 ασθενείς για ήπιες διαταραχές της όρασης, οι οποίοι προσήλθαν τόσο σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας όσο και σε νοσοκομειακές δομές. Στο Σαν Σεμπαστιάν, η Oihana Ormazabal, επικεφαλής του τμήματος επειγόντων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Donostia, διευκρινίζει ότι πρόκειται για «ήπιες παθήσεις, χωρίς καμία σοβαρή βλάβη που να μπορεί να αποδοθεί άμεσα στην έκλειψη».

Στις Βαλεαρίδες Νήσους, περίπου 20 άνθρωποι απευθύνθηκαν σε γιατρούς λόγω επιφανειακών εγκαυμάτων στον αμφιβληστροειδή. Ο Hermann Ribera, διευθυντής υπηρεσιών υγείας του IBSalut στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα, υπενθυμίζει ότι «οι βλάβες συνήθως αρχίζουν να εκδηλώνονται μέσα σε 24 έως 48 ώρες» μετά από έκθεση χωρίς προστατευτικά γυαλιά που διαθέτουν πιστοποίηση ISO 12312-2.

iefimerida.gr