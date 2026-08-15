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Ένα συμβάν που καταδεικνύει περίτρανα ότι η ανθρωπιά δεν έχει χαθεί στις μέρες μας, διαδρματίσθηκε σήμερα, ανήμερα της μεγάλης γιορτής της χριστιανοσύνης, στην Πάφο. Ένας συνάνθρωπος μας εντόπισε τσαντάκι που περιείχε μεγάλο χρηματικό ποσό, αλλά και προσωπικά έγγραφα του κατόχου του και το παρέδωσε στην Αστυνομία.

Ο κάτοχος του ήταν διπλά τυχερός, αφού πέραν του χρηματικού ποσού μπόρεσε να «σώσει» και το ταξίδι του, αφού σήμερα αναχωρούσε στο εξωτερικό, πράγμα που θα ήταν αδύνατο να συμβεί χωρίς τα ταξιδιωτικά έγγραφα που βρίσκονταν μέσα στο τσαντάκι που απώλεσε.

Το τσαντάκι με το μεγάλο χρηματικό ποσό και τα άλλα επίσημα έγγραφα ταυτότητας του ιδιοκτήτη του, εντόπισε στην περιοχή της κοινότητας Μανδριών ο κ. Λουκάς Μίτας. Χωρίς δεύτερη σκέψη ο κ. Μίτας αναζήτησε και εντόπισε αστυνομικό στην περιοχή και του παρέδωσε το πολύτιμο αντικείμενο.

Ο αστυνομικός αναζήτησε τον κάτοχο του, εντοπίζοντας τον μετά από λίγη ώρα και του παρέδωσε τα αντικείμενα που είχε χάσει προσωρινά. Από ένα παιγνίδι της τύχης, ο κάτοχος τους θα αναχωρούσε λίγες ώρες αργότερα σε ταξίδι στο εξωτερικό από το αεροδρόμιο Πάφου.

Η ανεύρεση τους από τον πολίτη και η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, συνέτεινε στο να περιέλθουν τα ανευρεθέντα εγκαίρως στην κατοχή του και μπόρεσε να αναχωρήσει πριν από λίγο για το προγραμματισμένο ταξίδι του. Ο εν λόγω πολίτης ευχαρίστησε θερμά τόσο τον αστυνομικό, όσο και τον κ. Μίτα για τις ανιδιοτελείς ενέργειες τους και επιφυλάχθηκε για τα περαιτέρω με την επιστροφή του στην Κύπρο.