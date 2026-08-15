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Αυξημένη τροχαία κίνηση παρατηρείται αυτή τη στιγμή στον δρόμο Τροόδους – Λευκωσίας, ιδιαίτερα στην περιοχή των κοινοτήτων Αστρομερίτη, Περιστερώνας και Ακακίου, καθώς και στον δρόμο Τροόδους – Λεμεσού.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και υπομονή, να διατηρούν ασφαλή απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των επί καθήκοντι μελών της τροχαίας.