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Τα φώτα έσβησαν… Συμπαίκτες και αντίπαλοι έγιναν… ένα. Θεατές ξέσπασαν σε ένα θερμό χειροκρότημα…

Όλοι σε μια προσπάθεια να δώσουν δύναμη στον Ματς Σέουντγενς και τη σύντροφό του Έλμπα στις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές που περνούν μετά την απώλεια της νεογέννητης κόρης τους.

Στο τέλος της αναμέτρησης της Μπρέντα με τη Φένλο εξελίχθηκαν συγκινητικές στιγμές με ένα γήπεδο να θέλει να στηρίξει το ζεύγος Σεόυντγενς.

Οι οπαδοί μάλιστα της ομάδας του Σέουντγενς είχαν και ένα πανό στο οποίο είχαν γράψει:

«Ο παράδεισος έχει πλέον ένα ακόμη μικρό αστέρι».

🇳🇱💛🖤 What a tribute! Powerful post-match unity at Breda following the loss of Mats Seuntjens and his partner Elba's newborn daughter.



Lights dimmed, sparklers lit across the stands, and both teams stood together in emotional support!



"Heaven has one more little star." ✨🙏 pic.twitter.com/yx49FpCcQQ August 14, 2026

Dit moet een van de meest aangrijpende, maar ook bijzondere momenten in dit stadion geweest zijn. Het Rat Verlegh Stadion herdenkt de recent overleden dochter van Mats Seuntjens. Dat duurt nu al een kwartier. Iedere seconde kippenvel. Waanzinnig eerbetoon✨🤍. #NACpraat pic.twitter.com/0MDC9bhci1 August 14, 2026

NAC verliest in eigen huis van VVV, maar dan blijft iedereen zitten voor een indrukwekkend eerbetoon aan Mats Seuntjens. 1/2 pic.twitter.com/vsGzPFzn7z — Patrick Leemans (@PatrickLeemans1) August 14, 2026

Πληροφορίες από Goal