Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ενεργειών της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), σε συνεργασία με τις Τελωνειακές Αρχές, για τον εντοπισμό και την κατάσχεση ναρκωτικών ουσιών που εισάγονται ή επιχειρείται να εισαχθούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε σήμερα ποσότητα κάνναβης, συνολικού βάρους 23 περίπου κιλών.

Συγκεκριμένα, σήμερα το μεσημέρι, Τελωνειακοί λειτουργοί, καθ’ υπόδειξη μελών της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, ανέκοψαν για έλεγχο άντρα ηλικίας 36 ετών, ο οποίος αφίχθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας από τρίτη χώρα.

Κατά τη διάρκεια έρευνας που διενεργήθηκε στην αποσκευή του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 42 μαύρες νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν συνολικά 23 περίπου κιλά ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης.

Ο 36χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα και τέθηκε υπό κράτηση.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λάρνακας) συνεχίζει τις εξετάσεις.