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Στις 8/8/2026 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν 5 επιβάτες με Βρετανική υπηκοότητα, πριν την αναχώρηση τους με προορισμό το Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου, με τις αποσκευές τους να περιέχουν μεγάλες ποσότητες καπνού για στριφτό τσιγάρο, οι συσκευασίες των οποίων δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Συγκεκριμένα:

στην αποσκευή του πρώτου επιβάτη εντοπίστηκαν συνολικά 300 συσκευασίες των 50 γραμμαρίων η κάθε μία (συνολικά 15 κιλά).

στην αποσκευή του δεύτερου επιβάτη εντοπίστηκαν συνολικά 235 συσκευασίες των 50 γραμμαρίων η κάθε μία (συνολικά 11 κιλά και 750 γραμμάρια)

στην αποσκευή του τρίτου επιβάτη εντοπίστηκαν συνολικά 300 συσκευασίες των 50 γραμμαρίων η κάθε μία (συνολικά 15 κιλά)

στην αποσκευή του τέταρτου επιβάτη εντοπίστηκαν συνολικά 360 συσκευασίες των 50 γραμμαρίων η κάθε μία (συνολικά 18 κιλά)

στην αποσκευή του πέμπτου επιβάτη εντοπίστηκαν συνολικά 300 συσκευασίες των 50 γραμμαρίων η κάθε μία (συνολικά 15 κιλά)

Οι 5 επιβάτες συνελήφθηκαν για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές και το περιεχόμενο τους (συνολικά 74 κιλά και 750 γραμμάρια καπνού) κατασχέθηκαν. Σήμερα οδηγήθηκαν και οι 5 ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα 2ήμερης κράτησης τους.