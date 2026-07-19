Σε κατάσχεση αδήλωτων πολυτελών προϊόντων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, αξίας €46.000, προχώρησε το Τελωνείο.

Σε σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, αναφέρεται ότι στις 7/7/2026, λειτουργοί του στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν στις αποσκευές ζεύγους Ρώσων επιβατών με Κυπριακή υπηκοότητα.

Πρόκειται για άτομα ηλικίας 55 και 62 χρονών αντίστοιχα, που ήρθαν από την Ελβετία μέσω Γαλλίας.

Στις αποσκευές εντοπίστηκαν δύο πολυτελή ρολόγια χεριού, είδη ένδυσης και είδη υπόδησης, συνολικής αξίας περίπου €46.000, τα οποία παρέλειψαν να δηλώσουν για την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων.

Στους επιβάτες επιβλήθηκε πρόστιμο και χρηματική επιβάρυνση συνολικού ύψους €5.022 για την παράλειψη δήλωσης, ενώ εισπράχθηκαν και οι αναλογούντες δασμοί και φόροι ύψους €10.221.