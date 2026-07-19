Ένας μήνας γεμάτος ποδόσφαιρο, έντονα συναισθήματα, απογοήτευση, χαρά, απρόοπτα αποτελέσματα και προβληματισμούς για συγκεκριμένες αποφάσεις φτάνει στο τέλος του. Οι δύο μεγάλες ομάδες της Αργεντινής και Ισπανίας, δίνουν τη μάχη τους για το ιερό δισκοπότηρο του ποδοσφαίρου στο Μουντιάλ 2026.

Η αυλαία του μεγαλύτερου τουρνουά στην ιστορία πέφτει με έναν μεγάλο αγώνα μεταξύ του αστέρα της Αργεντινής Λιονέλ Μέσι και του… κομήτη της Ισπανίας Λαμίν Γιαμάλ. Σ’ αυτόν τον 23ο τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, για πρώτη φορά το ημίχρονο θα είναι διάρκειας πέραν των 15 λεπτών! Από 20 έως 30 λεπτά, λένε οι διοργανωτές λόγω του «Halftime Show»!

Τέσσερα χρόνια μετά την Ντόχα, η Αργεντινή μπορεί να κερδίσει έναν δεύτερο συνεχόμενο τίτλο, μια πρωτόγνωρη επίδοση από τη Βραζιλία των Πελέ, Βάβα και Γκαρίντσα το 1962. Οι «Μπλε» πήγαν με χαμηλούς τόνους σε αυτό το Μουντιάλ, αλλά μετατράπηκαν σε ένα «ψυχρό τέρας» που ξεπέρασε τα εμπόδια το ένα μετά το άλλο με αντοχή, αλληλεγγύη και την καθοδήγηση του μοναδικού Λιονέλ Μέσι. Στο λυκόφως της καριέρας του, ο 39χρονος αρχηγός της εθνικής Αργεντινής (39 χρονών) ονειρεύεται να χαρίσει στη χώρα και τον εαυτό του ένα δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Απέναντί της η Ισπανία, που επιθυμεί να ξανακάνει το… νταμπλ, όπως το 2010, όταν κατέκτησε το μοναδικό παγκόσμιο τρόπαιο στην ιστορία της, δύο χρόνια μετά το Euro 2008. Έτσι και τώρα, με φόρα από 37 ματς χωρίς ήττα, θέλει να «ντουμπλάρει» το Euro 2024, με τον παγκόσμιο τίτλο στη Νέα Υόρκη. Έχοντας μία πλειάδα αστέρων και το παιδί-θαύμα Λαμίν Γιαμάλ.

Το φαντασμαγορικό σόου

Στο Μουντιάλ του 2026, που συνδιοργάνωσαν ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό, η αυλαία πέφτει αυτή την ώρα με μία εντυπωσιακή τελετή λήξης λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης.

Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα διάσημες προσωπικότητες από τον χώρο των social media και της μουσικής εθεάθησαν να έχουν… καταλάβει τον αγωνιστικό χώρο και «ζεσταίνουν» τα πλήθη για τον σπουδαίο αγώνα που ακολουθεί. Το παρών δίνουν celebrities και προσωπικότητες του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού γενικότερα. Στο MetLife Stadium έφτασαν ο διάσημος ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ με την σύντροφό του, Κάιλι Τζένερ.

Ο τηλεοπτικός φακός εντόπισε τον θρύλο και επόμενος προπονητή της εθνικής Γαλλίας, Ζινεντίν Ζιντάν, να κάθεται δίπλα στον πρώην ποδοσφαιριστή της Ισπανίας, Σέρχιο Μπουσκέτς. Και οι δύο έχουν κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με μια ομάδα τυμπανιστών και χορευτών που άνοιξαν την τελετή λήξης. Στη συνέχεια εμφανίστηκε ο διάσημος YouTuber, ΙShowSpeed, με ολόλευκα ρούχα και τραγούδησε το κομμάτι του «World Cup (Champions)». Ταύτοχρονα χορευτές με τις πολύχρωμες φόρμες τον συνόδευσαν σε ένα λαμπρό show με πυροτεχνήματα.

Μετά στη σκηνή βγήκε ο γνωστός τραγουδιστής, Post Malone, φορώντας τζιν παντελόνι, τζιν μπουφάν και καπέλο καουμπόη για να ερμηνεύσει δύο τραγούδια, μεταξύ των οποίων και ένα με ειδικό καλεσμένο. Άρχισε με το νέο του τραγούδι «Chrome Heartbreaker» και στη συνέχεια καλωσόρισε στην σκηνή τον ράπερ, Swae Lee, το ένα μισό του χιπ-χοπ ντουέτου Rae Sremmurd, για να ερμηνεύσουν τη συνεργασία τους του 2018 «Sunflower» από το soundtrack της ταινίας «Spider-Man: Into the Spider-Verse». Το δίδυμο ερμήνευσε το τραγούδι μπροστά στο κατάμεστο στάδιο με οπαδούς της Αργεντινής και της Ισπανίας, πριν ολοκληρώσει την ερμηνεία καθώς πυροτεχνήματα και μια στήλη καπνού εκτοξεύονταν από όλο το στάδιο.

Δείτε φωτογραφίες:

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