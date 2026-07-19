Ισπανία και Αργεντινή δίνουν τη μάχη τους στο Νιού Τζέρσεϊ το βράδυ της Κυριακής (19/7) στις 22:00, με στόχο το ιερό δισκοπότηρο του ποδοσφαίρου. Τέσσερα χρόνια μετά το Κατάρ, ο Λιονέλ Μέσι οδηγεί ξανά την Αλμπισελέστε για την υπεράσπιση του θρόνου της.

Παίζοντας ποδόσφαιρο ροντέο στο Μουντιάλ, η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι διεκδικεί το τέταρτο πετράδι στο στέμμα της απέναντι στην Φούρια Ρόχα. Μια ομάδα που ξεκίνησε υπόκωφα στη διοργάνωση, αλλά έφτασε στον τελικό με κρότο!

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Κυρίαρχη Ισπανία με άμυνα γρανίτη

Το ταξίδι βέβαια της Ισπανίας μέχρι τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν ξεκίνησε και με τις καλύτερες υποσχέσεις. Η ομάδα του Λουίς Ντε Λα Φουέντε κόλλησε στο 0-0 στην πρεμιέρα της απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι, στη μεγάλη έκπληξη της πρώτης αγωνιστικής. Πολλοί σε εκείνο το σημείο έσπευσαν να την ξεγράψουν, όμως η Ρόχα αναρριχήθηκε υπόκωφα έως τις κορυφές του τουρνουά.

Αφού κατέλαβε την πρωτιά του ομίλου με απανωτές νίκες απέναντι σε Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη, στη φάση των «32» ακολούθησε μια άνετη νίκη με 3-0 επί της Αυστρίας που χάρισε ένα εισιτήριο για τη φάση των «16». Εκεί βρέθηκε στο δρόμο της η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο, την οποία λύγισε με 1-0 χάρη σε γκολ του Μικέλ Μερίνο στις καθυστερήσεις. Ο μέσος της Άρσεναλ ήταν ο πρωταγωνιστής και στον αγώνα με το Βέλγιο, όταν πέτυχε το νικητήριο γκολ με 2-1, στο πρώτο και μοναδικό ματς όπου η Ρόχα δέχθηκε γκολ στο τέρμα της!

Για τη φάση των ημιτελικών η μοίρα την έφερε αντιμέτωπη με τη Γαλλία, με τους Ισπανούς να καταγράφουν την πιο εντυπωσιακή τους εμφάνιση. Χάρη σε τρομερή κυκλοφορία, σωστές αποστάσεις και εγκεφαλικό ποδόσφαιρο έπαιξαν…. κορόιδο απέναντι στους Τρικολόρ και με το άνετο 2-0 προκρίθηκαν στον τελικό του Μουντιάλ, με μόλις ένα γκολ παθητικό!

Ατσάλινη Αργεντινή σε ματς ροντέο

Η πορεία της Αργεντινής βέβαια μέχρι το κρίσιμο ραντεβού του Νιού Τζέρσεϊ ήταν πολύ διαφορετική… Τη στιγμή άλλωστε που η Ισπανία έπαιρνε «σβηστά» τα ματς ως επί το πλείστον, η Αλμπισελέστε έφτυνε αίμα σε μερικά από τα πιο fun to watch παιχνίδια των νοκ-άουτ. Αφού τερμάτισε πρώτη κι απόλυτη χωρίς πολλά προβλήματα σε όμιλο με Αυστρία, Αλγερία και Ιορδανία, η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι παραλίγο να πέσει θύμα έκπληξης απέναντι στο τρομερό Πράσινο Ακρωτήρι στη φάση των «32»!

Μόνο τυχαίο δεν είναι άλλωστε πως χρειάστηκε την παράταση για να λυγίσει με 3-2 τελικά τους Αφρικανούς και να βρεθεί στη φάση των «16» απέναντι στην Αίγυπτο. Εκεί η παρέα του Μοχάμεντ Σαλάχ την έστησε στον τοίχο, απέκτησε προβάδισμα με 2-0 μέχρι το 79΄, όμως η Αλμπισελέστε τα γύρισε όλα στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού για να πάρει την πρόκριση με 3-2 στις καθυστερήσεις.

Τη θρυλική ανατροπή διαδέχθηκε ένα άγουρο παιχνίδι τακτικής κόντρα στην Ελβετία για τα ημιτελικά, με την Αργεντινή να βρίσκει τη λύση στην παράταση και με δυο γκολ να περνάει στα ημιτελικά με το τελικό 3-1. Στους «4» βρέθηκε αντιμέτωπη με την Αγγλία και χρειάστηκε ακόμα μια μυθική ανατροπή για να γλιτώσει. Τα Τρία Λιοντάρια κρατούσαν το εισιτήριο στα χέρια τους μέχρι το 85΄, όμως ο Λιονέλ Μέσι με δυο ασίστ στα τελευταία λεπτά έφερε τούμπα το ματς και υπέγραψε το τελικό 2-1.

Δύναμη στο σύνολο για την Ισπανία

Ως μια από τις δυο φιναλίστ του Μουντιάλ, η Ισπανία θεωρείται από πολλούς ως η πιο ολοκληρωμένη ομάδα της διοργάνωσης. Η Ρόχα έχει στηριχθεί στον έλεγχο, την καλή κυκλοφορία της μπάλας, τη συνοχή και την αδιάκοπη ένταση στον αγωνιστικό χώρο ώστε να «καταβροχθίζει» αντιπάλους. Οι Ισπανοί κυριαρχούν με τη μπάλα στους αγώνες τους με ποσοστά κατοχής 63,7% κατά μέσο όρο και βασίζονται σε ποδόσφαιρο βγαλμένο από τα πιο γλυκά όνειρα του Γιόχαν Κρόιφ.

Συνεχείς κινήσεις παικτών, τριγωνομετρία, εναλλαγές μεταξύ θέσεων και μια ομάδα που μπορεί να σκοράρει με κάθε τρόπο. Το γκολ του δεξιού μπακ, Πέδρο Πόρο, κόντρα στη Γαλλία από κίνηση σέντερ φορ είναι χαρακτηριστικό του παιχνιδιού της, καθώς ο κάθε ποδοσφαιριστής στην ενδεκάδα μπορεί να βγει σε θέση βολής από το συνδυαστικό παιχνίδι της. Την ίδια ώρα τα υψηλά κύματα έντασης με τα οποία κυνηγά τη μπάλα αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας της, καθώς η άμεση ανάκτηση αποτελεί πυλώνα του αγωνιστικού της πλάνου.

Ο Μέσι «κουβαλάει» την Αργεντινή

Στην αντίπερα όχθη, η Αργεντινή δεν έχει την ίδια δομή στο παιχνίδι της. Το 4-4-2 που εφαρμόζει ο Σκαλόνι έχει δημιουργήσει αρκετά παραγωγικά προβλήματα στην Αλμπισελέστε, η οποία σε μεγάλα διαστήματα των αγώνων αναλώνεται σε μια αέναη μάχη κέντρου που δεν ευνοεί την ομαλή ροή του παιχνιδιού. Την ίδια στιγμή παρουσιάζονται και θέματα στα μετόπισθεν, από τη στιγμή που δεν έχει κρατήσει ούτε μια φορά ανέπαφη την εστία της κατά τη διάρκεια των νοκ-άουτ.

Πώς λοιπόν έφτασε να διεκδικεί το τρόπαιο στο Νιού Τζέρσεϊ; Η απάντηση είναι απλή: Με μέταλλο, αυταπάρνηση και… Λιονέλ Μέσι! Όσο κι αν υποβαθμίζεται πολλές φορές ως «θύμα» από την όλο και μεγαλύτερη επιρροή της στατιστικολογίας στο ποδόσφαιρο, η ψυχολογία παραμένει σημαντικός παράγοντας στον αθλητισμό. Κι οι Αργεντίνοι έχουν αποδείξει πως δεν λυγίζουν, όταν τα πράγματα ζορίζουν. Και πώς θα μπορούσαν άλλωστε, από τη στιγμή που ξέρουν πως έχουν την εύνοια του… Θεού.

Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής και έχει πάρει από το… χεράκι την ομάδα του. Σκοράρει, μοιράζει γκολ, καθορίζει παιχνίδια. Ως ο δεύτερος κορυφαίος σκόρερ της φετινής διοργάνωσης με οκτώ γκολ, αλλά και ολόκληρης της ιστορίας των Μουντιάλ με 21 στο σύνολο. Μια διοργάνωση που μοιάζει με το κύκνειο άσμα του. Μια πορεία για τα βιβλία της ιστορίας…

Το παρελθόν σε απόλυτη ισορροπία

Αργεντινή και Ισπανία έχουν συναντηθεί συνολικά 14 φορές στο παρελθόν, σε ένα ζευγάρι που κινείται σε απόλυτη ισορροπία με έξι νίκες για κάθε ομάδα και δυο ισοπαλίες. Σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου ωστόσο συναντήθηκαν μόλις μια φορά, όταν στην πρεμιέρα των ομίλων του Μουντιάλ του 2026 η Αλμπισελέστε είχε επικρατήσει 2-1.

Την τελευταία φορά που συναντήθηκαν ωστόσο, ήταν η σειρά της Ισπανίας να χαμογελάσει. Σε φιλική αναμέτρηση πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, η Φούρια Ρόχα διέλυσε τους Αργεντίνους με 6-1 σε μια μια κορυφαία εμφάνιση του Ίσκο που είχε ολοκληρώσει το ματς με χατ τρικ.

Το γήπεδο που θα φιλοξενήσει τον τελικό

Με χωρητικότητα 82.500 θεατών, το «MetLife Stadium» αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο εμβληματικά στάδια της Βόρειας Αμερικής.

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι ότι αποτελεί κοινή έδρα για μια από τις μεγαλύτερες και πιο ιστορικές αντιπαλότητες του NFL, των New York Giants και New York Jets, δύο «άσπονδων εχθρών» που μοιράζονται το ίδιο σπίτι. Στο εσωτερικό του δεσπόζουν τέσσερις γιγαντοοθόνες υψηλής ευκρίνειας, τοποθετημένες περιμετρικά ώστε να προσφέρουν πλήρη ορατότητα σε κάθε θεατή.

Για το Μουντιάλ, πάντως, το στάδιο μεταμορφώθηκε πλήρως στις προδιαγραφές της FIFA, καθώς ο συνθετικός τάπητας του αντικαταστάθηκε από φυσικό χλοοτάπητα. Για την ιστορία, μετά το φινάλε του τελικού, κομμάτια του αγωνιστικού χώρου θα πωληθούν μέσα από το επίσημο ταμείο της FIFA για να γεμίσουν τις τσέπες τις Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας…

goal.com και protothema.gr