Η έγκυρη βρετανική εφημερίδα, Independent, δημοσίευσε (13/7/2026) πολλές λεπτομέρειες για ένα «σχέδιο λύσης» του Κυπριακού, που διαφοροποιείται δραστικά από προηγούμενα. Ο πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας, David Maddox, γράφει ότι είδε λεπτομέρειές του.

Άρα, όσα δημοσιεύτηκαν τις τελευταίες ημέρες και σε κυπριακά Μέσα, δεν είναι αποκυήματα φαντασίας, όπως είπε η ειδική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ. Με απλά λόγια, δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Και τη φωτιά την άναψε η Μαρία Άνχελα Ολγκίν, με όσα ετοιμάζει για επίσπευση διαδικασιών, που επιταχύνονται και από τον διορισμό Ειδικού Εκπροσώπου της ΕΕ για το Κυπριακό.

Στο ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας σημειώνεται ότι το νέο σχέδιο «θα μπορούσε να θέσει τέλος σε 52 χρόνια αδιεξόδου, με μια χαλαρή ομοσπονδιακή λύση που πλησιάζει τις τουρκικές απαιτήσεις για δύο ξεχωριστά κράτη».

Είναι τα δύο «συνιστώντα κρατίδια» ή «συνιστώσες πολιτείες», που οδηγούν στον ίδιο εφιάλτη: Στην κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κατά τη βρετανική εφημερίδα, η Ολγκίν εργάζεται για την επίτευξη συμφωνίας με την «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» (ΤΔΒΚ), υποστηρίζοντας ότι, τάχα, η κατάσταση των Τουρκοκυπρίων δεν αντιμετωπίζεται ισότιμα, όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί όταν το νησί απέκτησε την ανεξαρτησία του από τη Βρετανία το 1960.

Το δημοσίευμα παρουσιάζει την Ολγκίν να ετοιμάζει «μια πιο χαλαρή λύση στο πλαίσιο της ΕΕ, απομακρύνοντας το μοντέλο από το ομοσπονδιακό των προηγούμενων διαπραγματεύσεων».

Φαίνεται ότι «η δομή αυτή είναι τέτοια, ώστε οι Ελληνοκύπριοι να μπορούν να την αποκαλούν ομοσπονδία και οι Τουρκοκύπριοι συνομοσπονδία, γεφυρώνοντας το χάσμα μέσω μιας σκόπιμης ‘‘εποικοδομητικής ασάφειας’’».

Όμως, σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή» της Κυριακής (14/6/2026), ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε πως η προσπάθεια, που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν τη στιγμή, αναφέρεται στην ουσία του Κυπριακού, στα μεγάλα κεφάλαια, στα οποία, είπε, δεν μπορεί να υπάρξει εποικοδομητική ασάφεια:

«Στο θέμα της ασφάλειας και των εγγυήσεων, για παράδειγμα, είτε η Τουρκία θα συνεχίσει να έχει εγγυητικά δικαιώματα στην Κύπρο είτε δεν θα έχει. Δεν υπάρχει μέση οδός ή εποικοδομητική ασάφεια. Δεν πρόκειται να μπούμε σε μια διαδικασία, ούτε να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα, που θα εμπεριέχει την παραμικρή ασάφεια».

Την ίδια θέση ο Ν. Χριστοδουλίδης είχε διατυπώσει, ως Κυβ. Εκπρόσωπος, και στις 3/6/2016. Μιλώντας σε εκδήλωση του Foreign Policy Association της Νέας Υόρκης, που πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτικό κλαμπ του Μανχάταν, είπε:

«Πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι, να παρουσιάσουμε στον λαό ένα σαφές σχέδιο, χωρίς εποικοδομητικές ασάφειες και χωρίς κενά, που θα έθεταν σε κίνδυνο την εφαρμογή του και που θα διακινδύνευε το ενδεχόμενο μη επίτευξης θετικού αποτελέσματος στα δημοψηφίσματα». Έκτοτε κύλησε πολύ νερό στ’ αυλάκι του Κυπριακού.

Το ίδιο έγινε και στις θέσεις Χριστοδουλίδη. Μιλώντας στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων (20/12/2024), στην Αθήνα, ανακάλυψε ότι «το ζύγι του δικαίου δεν είναι πάντοτε ακριβές. Ίσως γιατί το δίκαιο του ισχυρού ενίοτε κυριαρχεί της ισχύος του δικαίου».

Γι’ αυτό, ναι, μεν, με αιχμή το Διεθνές Δίκαιο εργαζόμαστε για ένα βιώσιμο μέλλον για την Κύπρο, αλλά… Ως ρεαλιστής, ο Ν. Χριστοδουλίδης επισήμανε:

«Ειδικά για τα μικρά κράτη, η επίκληση του Διεθνούς Δικαίου από μόνη της δεν μπορεί να οδηγήσει στον πολυπόθητο στόχο του τερματισμού της κατοχής και της επανένωσης της πατρίδας μας» και πρόσθεσε ότι πρέπει να είμαστε απόλυτα ρεαλιστές. Και τι εννοούσε ο Πρόεδρος;

«Το Κυπριακό δεν μπορεί να επιλυθεί μόνο με την επίκληση του Διεθνούς Δικαίου. Η Τουρκία θα προχωρήσει στην επίλυση του Κυπριακού αν αντιληφθεί ότι μέσα από την επίλυσή του εξυπηρετούνται και δικοί της γεωστρατηγικοί στόχοι, που αγγίζουν κατά κύριο λόγο την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας».

Πόση παχυλή άγνοια της τουρκικής πολιτικής… Πόση υποτίμηση της τουρκικής στοχοθεσίας… Πόση ετοιμότητα υποταγής…

Η Τουρκία είναι ξεκάθαρη και ανένδοτη στις θέσεις της: Απαιτεί λύση δύο κρατών, ενώ η δική μας ηγεσία αγκιστρώθηκε στην τουρκοδιζωνική ομοσπονδία.

Και οι δύο «λύσεις» καταλήγουν στην κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι σε μετεξέλιξή της, όπως ψευδώς ισχυρίζεται και ο Ν. Χριστοδουλίδης. Μετά τη «λύση» η Κυπριακή Δημοκρατία θα αποσυντεθεί σε δύο κρατίδια.

Το ρεπορτάζ της έγκυρης βρετανικής εφημερίδας αναφέρει:

«Το σχέδιο λύσης του ΟΗΕ θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει στη δημιουργία δύο συστατικών κρατών με πολιτική ισότητα και δραστική μείωση των κοινών αρμοδιοτήτων· το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής διακυβέρνησης θα αναλαμβάνεται από τα δύο κράτη, ενώ θα υπάρχει μια μικρή κεντρική δομή για ό,τι δεν μπορεί να αφεθεί στην ευχέρεια της κάθε πλευράς».

Ως αντάλλαγμα για την αναγνώριση και την αυτονομία, γράφει η Independent, η «ΤΔΒΚ» θα πρέπει να παραχωρήσει εδάφη, μεταξύ των οποίων και το εγκαταλελειμμένο θέρετρο στα Βαρώσια.

Ευσεβείς πόθοι. Φούμαρα και λήροι. Η κατοχική Τουρκία και οι εδώ εγκάθετοί της, εκ συμφώνου, διακηρύσσουν ότι δεν πρόκειται ποτέ να επιστρέψουν σπιθαμή κατεχόμενου εδάφους.

Μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, η Τουρκία έχει αναβαθμιστεί ξανά από τις ΗΠΑ και την ΕΕ σε πολύτιμο εταίρο, ισχυρό σύμμαχο και χρήσιμο δρώντα στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, του Αιγαίου, της Αν. Μεσογείου και της Μ. Ανατολής.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου αντιδρά όχι μόνο στη μη παραχώρηση F-35 στην Τουρκία, αλλά και στην προσπάθειά της να συμπήξει ένα μουσουλμανικό τόξο εναντίον του Ισραήλ, ώστε να είναι και ισχυρός συνομιλητής της Δύσης.

Όλα τα πιο πάνω δεν προδιαθέτουν τη δημιουργία και λειτουργία ενός βιώσιμου, λειτουργικού, «κανονικού κράτους», που υποσχόταν ο ΓΓ του ΟΗΕ, Γκουτέρες.

Αντίθετα, προλειαίνουν το έδαφος για αύτανδρη παράδοση της Κύπρου σε μια νέα, επαχθέστερη τουρκοκρατία. Ούτε ισχύουν όσα ο Ν. Χριστοδουλίδης διακήρυσσε (22/3/2025) στο Πολιτικό και Καταστατικό Συνέδριο του ΔΗΚΟ:

«Κοινή είναι και η έγνοια μας για την αναζήτηση λύσης που πρέπει να είναι λειτουργική, βιώσιμη και ανθεκτική. Λύση που να επιτρέπει στους νόμιμους κατοίκους τούτης της χώρας να διαβιούν, να εργάζονται και να δημιουργούν σε συνθήκες ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας.

»Να ζουν σε ένα κανονικό, φυσιολογικό κράτος, χωρίς στρατό κατοχής, χωρίς εγγυητές, χωρίς επεμβατικά δικαιώματα. Αυτή είναι η λύση που οραματιζόμαστε και επιδιώκουμε. Καθαρά, έντιμα και ειλικρινά».

«Καθαρά, έντιμα και ειλικρινά», ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης καλείται να βγει δημόσια και, πρώτον, να διαψεύσει ή να επιβεβαιώσει όσα έχουν δημοσιευτεί, στην Κύπρο και στο εξωτερικό περί σχεδίου λύσης.

>Δεύτερον, να ενημερώσει με διαφάνεια τι είδους «λύση» δρομολογείται. Διότι και αυτό το «σχέδιο», όπως το Ανάν και η διζωνική, οδηγεί στην τουρκοποίηση και έλεγχο της Κύπρου από την Τουρκία.

>Τρίτον, ας μην επικαλεστεί τη… μυστικότητα, ούτε να καταφύγει σε επικοινωνιακές κορώνες, αλλά να εξηγήσει τώρα και με πλήρη διαφάνεια ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας.

>Τέταρτον, η προωθούμενη λύση δεν θα είναι ανθεκτική και βιώσιμη αφού εμπεριέχει τον δηλητηριώδη σπόρο της Αναν-ικής, τουρκοδιζωνικής ανωμαλίας. Λοιπόν, οι Έλληνες να προετοιμαζόμαστε γι’ ακόμα ένα σωτήριο, της Κυπριακής Δημοκρατίας, ΟΧΙ.