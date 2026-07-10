Σφοδρή επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαπέλυσε η Άγκυρα μετά το νέο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Κύπρο, κάνοντας λόγο για «μεροληπτική προσέγγιση» και απορρίπτοντας τις αναφορές που αφορούν τον ρόλο των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωση που εξέδωσε αργά την Πέμπτη, χαρακτήρισε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «άκυρο και ανυπόστατο», υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει «αβάσιμες και παράλογες κατηγορίες κατά των ηρωικών τουρκικών ενόπλων δυνάμεων».

Η Άγκυρα μιλά για «συκοφαντίες» και στηρίζει τα κατεχόμενα

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε επίσης την πλήρη στήριξή του στην ανακοίνωση που εξέδωσε το λεγόμενο «υπουργείο Εξωτερικών» του ψευδοκράτους στα Κατεχόμενα ως απάντηση στο ψήφισμα.

Χαρακτηρίζοντας το κείμενο «γεμάτο με απεχθείς συκοφαντίες», η Άγκυρα υποστήριξε ότι αποτελεί «το τελευταίο παράδειγμα της μεροληπτικής και διαστρεβλωμένης προσέγγισης που υιοθετούν η ΕΕ και ειδικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπό την επιρροή συγκεκριμένων κύκλων, σε σχέση με το Κυπριακό».

«Η ΕΕ απομακρύνεται από την αμεροληψία», λέει η Τουρκία

Η τουρκική πλευρά εξέφρασε ακόμη την ανησυχία της για αυτό που χαρακτήρισε ολοένα και πιο μονόπλευρη στάση των ευρωπαϊκών θεσμών στο ζήτημα της Κύπρου.

«Είναι ανησυχητικό ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ προσεγγίζουν όλο και περισσότερο το Κυπριακό με τρόπο που απομακρύνεται από τις ιστορικές πραγματικότητες και την αμεροληψία», ανέφερε η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

protothema.gr