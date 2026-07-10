Το Υπουργείο Οικονομικών ή το Υπουργείο Εσωτερικών θέλει να πάρει το ΔΗΚΟ στην Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη. Πρόκειται για αίτημα ενόψει του επερχόμενου ανασχηματισμού, το οποίο αναμένεται να τεθεί εκ νέου στη σημερινή συνάντηση στο Προεδρικό, με τη δηκοϊκή ηγεσία να αναμένει απαντήσεις, τις οποίες, εκ των πραγμάτων, δεν αναμένεται να λάβει.

Τόσο ο Μάκης Κεραυνός στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και ο Κωνσταντίνος Ιωάννου στο Υπουργείο Εσωτερικών θεωρούνται δύο από τα πιο επιτυχημένα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και είναι εκτός συζήτησης ο ανασχηματισμός τους ή η μετακίνησή τους σε άλλο υπουργείο.

Το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί ένα από τα κύρια αιτήματα της ηγεσίας του Δημοκρατικού Κόμματος, τα οποία αναμένεται να απασχολήσουν τη σημερινή πρωινή συνάντηση της Γραμματείας του κόμματος με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη. «Δεν είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα σεβασμού προς το ΔΗΚΟ. Δηλαδή ότι ο Πρόεδρος εμπιστεύεται το ΔΗΚΟ στη διαχείριση σημαντικών ζητημάτων», σημείωσε στον «Φ» πηγή από το ΔΗΚΟ.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν αναμένεται ότι θα μπει σε αυτή τη συζήτηση ενόψει του επικείμενου ανασχηματισμού. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, ο ανασχηματισμός ενδεχομένως να μετατεθεί λίγο αργότερα, δηλαδή προς τα μέσα με τέλη Αυγούστου, προκειμένου αφενός να ολοκληρωθεί ένας κύκλος επαφών με διάφορα άτομα και αφετέρου να υπάρξει χρόνος, λόγω και των διακοπών, για καλύτερο σχεδιασμό των όποιων κινήσεων ενόψει της συνέχειας.

Το σίγουρο είναι ότι ο Πρόεδρος θα προτείνει κάποιες άλλες επιλογές προς το ΔΗΚΟ, με κυβερνητικές πηγές να σημειώνουν πως ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν πρόκειται να επικεντρωθεί στους διορισμούς σε ό,τι αφορά τη συνεργασία των δύο πλευρών. Είναι, άλλωστε, προφανές ότι στις όποιες κινήσεις προβεί, αυτές θα έχουν ορίζοντα το 2028.

Με αυτό το σκεπτικό, γίνεται αντιληπτό ότι είναι λογικό ο Νίκος Χριστοδουλίδης να θέλει αφενός να διατηρήσει τις κεντροδεξιές ισορροπίες στο κυβερνητικό σχήμα και αφετέρου να μη δημιουργήσει την εικόνα μιας αποκλειστικά δηκοϊκής κυβέρνησης. Άλλωστε, στον δρόμο προς τις προεδρικές εκλογές, ένα από τα στοιχήματα είναι η διατήρηση του ερείσματος που έχει στο συναγερμικό ακροατήριο.

Κάποιες πληροφορίες του προηγούμενου διαστήματος για δημοσκόπηση με σενάρια προεδρικών υποψηφιοτήτων εντός του ΔΗΣΥ επιβεβαίωναν ότι περίπου διατηρεί το ποσοστό απήχησής του στους συναγερμικούς που είχε και το 2023.

Αυτό σημαίνει ότι άτομα όπως ο Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο οποίος προέρχεται από τον ΔΗΣΥ και θεωρείται ότι έχει πετυχημένη πορεία στο Υπουργείο Εσωτερικών, θα θέλει να τα διατηρήσει στο κυβερνητικό σχήμα, βγάζοντάς τα μάλιστα και μπροστά.

Όσον αφορά τον Μάκη Κεραυνό στο Υπουργείο Οικονομικών, η θητεία του θεωρείται επιτυχημένη, με την πορεία της οικονομίας να πηγαίνει πολύ καλά. Ως εκ τούτου, από τη στιγμή που ο ίδιος δεν έχει πρόβλημα να συνεχίσει στο πόστο του, δεν υφίσταται ζήτημα αντικατάστασής του.

Από πλευράς ΔΗΚΟ, υποδεικνύεται πως δεν είναι θέμα προσώπων, αλλά σεβασμού προς το κόμμα. Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη άποψη, η οποία επισημαίνει πως ούτε θέμα πολιτικής διαφοράς μπορεί να επικαλεστεί το ΔΗΚΟ. Είναι βέβαια γνωστό ότι οι σχέσεις της ηγεσίας του ΔΗΚΟ με τον Μάκη Κεραυνό είχαν διαρραγεί με το θέμα του GSI. Δηλώσεις που έγιναν εκατέρωθεν πυροδότησαν το κλίμα.

Φαίνεται πάντως ότι και εντός του ΔΗΚΟ δεν υπάρχει ενιαία άποψη και προσέγγιση για το ζήτημα. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η συνεργασία με τον Μάκη Κεραυνό είναι εξαιρετική και ότι αυτό φαίνεται μέσα από τη δουλειά που γίνεται σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το ζήτημα της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Πέραν αυτού, είναι κοινή διαπίστωση ότι απαιτείται βελτίωση της συνεργασίας τους. Από το ΔΗΚΟ αναμένουν από τον Νίκο Χριστοδουλίδη να εισηγηθεί τρόπους βελτίωσης της επικοινωνίας και της συνδιαβούλευσης με το κόμμα, ώστε να υπάρχει συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, καθώς επίσης και να δώσει απαντήσεις στο τι θεωρεί ότι αναλογεί στο ΔΗΚΟ σε επίπεδο συμμετοχής στην Κυβέρνηση και στα συμβούλια ημικρατικών οργανισμών.

Βέβαια, είναι δεδομένο ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα κάνει μια κίνηση προς το ΔΗΚΟ, προκειμένου να ικανοποιήσει το αίτημά του για ενίσχυση της παρουσίας του στο κυβερνητικό σχήμα. Αυτό μπορεί να αφορά είτε αύξηση της αριθμητικής παρουσίας του ΔΗΚΟ στο Υπουργικό Συμβούλιο είτε διορισμούς στα συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών.

Από πλευράς ΔΗΚΟ, η έκβαση της σημερινής συνάντησης σίγουρα θα ληφθεί υπόψη για την από εδώ και πέρα συνεργασία των δύο πλευρών, χωρίς να είναι ξεκάθαρο, βέβαια, πώς αυτό θα μεταφραστεί.