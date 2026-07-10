Η Μπόνι Τάιλερ, που έφυγε από τη ζωή, είχε αδυναμία στην Ελλάδα και μάλιστα κάθε φορά που βρισκόταν στη χώρα μας επέλεγε να διασκεδάσει με τρόπο καθαρά ελληνικό.

Η﻿ Άντζελα Δημητρίου θυμήθηκε τη συνάντηση που είχε με την Μπόνι Τάιλερ, αναρτώντας ένα σχετικό στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Όπως φαίνεται και στο στιγμιότυπο, η Άντζελα Δημητρίου είχε πλησιάσει με το μικρόφωνο στο χέρι την Μπόνι Τάιλερ, η οποία τη χειροκροτούσε, και είχε περάσει το άλλο χέρι της γύρω από τον ώμο της, με τη στιγμή να απαθανατίζεται.

Άντζελα Δημητρίου: «Τεράστια Μπόνι Τάιλερ»

Ήταν η εποχή όπου τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης δούλευαν επτά ημέρες την εβδομάδα και μεγάλα ονόματα της νυχτερινής ζωής αποτελούσαν πόλο έλξης ακόμα και για διάσημους της διεθνούς μουσικής σκηνής.

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«Τεράστια Μπόνι Τάιλερ» έγραψε πάνω στην εικόνα η Άντζελα Δημητρίου, καταθέτοντας τον δικό της φόρο τιμής για την εμβληματική τραγουδίστρια από την Ουαλία που πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

Η επέμβαση και το τεχνητό κώμα

Η θρυλική ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή στα 75 της χρόνια μετά από μήνες νοσηλείας στην Πορτογαλία. Η Τάιλερ είχε μεταφερθεί εσπευσμένα σε νοσοκομείο στο Φάρο για επείγουσα χειρουργική επέμβαση και εν συνεχεία είχε τεθεί σε τεχνητό κώμα.

Μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της, η Άντζελα Δημητρίου ανάρτησε ένα στιγμιότυπο από επίσκεψη της Μπόνι Τάιλερ σε νυχτερινό κέντρο που εμφανιζόταν, ενώ νωρίτερα σήμερα φωτογραφία μαζί με την Μπόνι Τάιλερ πόσταρε και ο Μίλτος Καρατζάς.

iefimerida.gr