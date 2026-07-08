Από τον Ντέιβιντ Κόπερφιλντ ως τον Λάρι Έλισον, μια σειρά από διάσημους και δισεκατομμυριούχους έχουν αποκτήσει ολόκληρα νησιά για προσωπική χρήση. Αυτοί οι ιδιωτικοί παράδεισοι συνδυάζουν απόλυτη πολυτέλεια με απομόνωση, κάτι που μόνο λίγοι εκλεκτοί μπορούν να αντέξουν οικονομικά.

Ρίτσαρντ Μπράνσον – Necker Island

Η τιμή ίσως ακούγεται λίγο ταπεινή εν έτει 2026, αλλά το 1979 τα 180.000 δολάρια που επένδυσε ο ιδρυτής της Virgin Group στο ακατοίκητο τότε νησάκι των Βρετανικών Παρθένων Νήσων ήταν ποσό αξιοσέβαστο. Στα επόμενα χρόνια, ανάμεσα στους εξωτικούς φοίνικες και τους κοραλλιογενείς υφάλους ξεφύτρωσαν πολυτελείς βιλίτσες σε μπαλινέζικο στυλ και μια ιδιωτική μαρίνα για σκάφη που ντρέπεσαι να πατήσεις τα πόδια σου στα ντεκ τους. Οι αείμνηστοι πριγκίπισσα Νταϊάνα και Νέλσον Μαντέλα και ο Τόνι Μπλερ ήταν ανάμεσα στους διάσημους που φιλοξενήθηκαν από τον κροίσο ιδιοκτήτη. Ολοι οι υπόλοιποι χρειάζεται να πληρώσουμε 15.000 δολάρια τη βραδιά.



Λεονάρντο ΝτιΚάπριο – Blackadore Caye

Ηταν 2005 όταν ο Αμερικανός σταρ αποφάσισε να αποχωριστεί 1,75 εκατ. δολάρια από τον τραπεζικό λογαριασμό του για να αποκτήσει ένα νησάκι 42.000 τ.μ. καταμεσής της Καραϊβικής, στον κοραλλιογενή ύφαλο του Μπελίζ. Στόχος του, να χτίσει ένα φιλικό προς το περιβάλλον resort που όμοιό του δεν θα είχαν ξαναδεί τα κοράλλια της περιοχής. Σύμφωνα με τις προγραμματικές δηλώσεις του, το έργο θα παραδιδόταν στον λαό του -πλούσιους τουρίστες που θα πλήρωναν αδρά για λίγες μέρες διαμονής- το 2018. Οχτώ χρόνια αργότερα, δεν έχουν μπει ούτε τα θεμέλια.

Μελ Γκίμπσον – Mago Island

Την ίδια χρονιά, ο Αυστραλός ηθοποιός, σκηνοθέτης και τόσα άλλα, έδωσε 15 εκατ. δολάρια (φάε τη σκόνη του, Λίο) για να αγοράσει ένα ηφαιστειογενές και απείρου κάλλους νησί 22.000 τ.μ. στα Φίτζι. Οι ελάχιστοι κάτοικοι είχαν διαμαρτυρηθεί εντόνως, το αυτί του Γκίμπσον όμως δεν ίδρωσε. 21 χρόνια μετά, το νησί παραμένει παρθένο και αναξιοποίητο – τουλάχιστον προς τέρψη των γηγενών.

Ντέιβιντ Κόπερφιλντ – Musha Cay

Ο μεγαλύτερος -ή έστω πιο φημισμένος- μάγος του κόσμου έδωσε 50 ζεστά εκατ. δολάρια για να περάσει στα περιουσιακά του στοιχεία τέσσερα γειτονικά νησάκια στις Μπαχάμες, τα οποία αξιοποίησε πλήρως. Σύμφωνα με το «Forbes», το κόστος διαμονής ακουμπάει τα 37.000 δολάρια τη βραδιά, με ελάχιστο όριο τις τέσσερις νύχτες. Πέρα από το παραμυθένιο φυσικό περιβάλλον και την αμυδρή ελπίδα να δει κανείς τον Κόπερφιλντ μπροστά του -πραγματικότητα ή ψευδαίσθηση;-, στα highlights περιλαμβάνονται η παραμονή σε κάποια από τις πολυτελείς βιλίτσες, 24ωρη εξυπηρέτηση από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, θερινός κινηματογράφος με ταινίες φρέσκιας εσοδείας και φαντασμαγορικές βραδιές με πυροτεχνήματα.



Ρίκι Μάρτιν – Νησάκι του Angra dos Reis

Το νησάκι δεν έχει όνομα, αλλά έχει ο ιδιοκτήτης του. Ο Λατίνος ποπ σταρ απέκτησε τον δικό του παράδεισο στο πέλαγος ανοιχτά της Βραζιλίας αντί 8 εκατ. δολαρίων το 2008. Εκεί δεν υπάρχουν πολυτελή resorts ούτε ξέμπαργκοι παπαράτσι – μόνο ο Μάρτιν, ο σύζυγός του και τα τέσσερα παιδιά τους. Αντε και οι καλεσμένοι τους.

Τζόνι Ντεπ – Little Holls Pond Cay

Ηταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Ο σταρ αρμένιζε σε γειτονικά νερά την εποχή που γύριζε τους «Πειρατές της Καραϊβικής», όταν βρέθηκε μπροστά σε αυτό το μικρό νησί στις Μπαχάμες, παρθένο, κατάφυτο, εξωτικό, ειδικά σχεδιασμένο για να αγοραστεί από τον ίδιο τελικά. Του στοίχισε 3,8 εκατ. δολάρια, αλλά δεν το μετάνιωσε ποτέ. Στις τέσσερις από τις έξι παραλίες έχει δώσει ονόματα συγγενών του, τις άλλες δύο, τις καλύτερες, τις βάφτισε Γκόντσο και Μπράντο προς τιμήν των φίλων του Χάντερ Τόμσον και Μάρλον Μπράντο.



protothema.gr