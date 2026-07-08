Το λεγόμενο videogate με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Λακκοτρύπη και τον Χαράλαμπο Χαραλάμπους βγήκε στο φόρα αρχές Ιανουαρίου. Οι πρωταγωνιστές φαίνεται να συνομιλούν με υποτιθέμενους ξένους επενδυτές για να φέρουν λεφτά στην Κύπρο.

Απλά πράματα. Τίποτα περίπλοκο. Μια έρευνα στο άψε σβήσε θα έδινε απαντήσεις. Διορίστηκε ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής για να κάνει την έρευνα με ορίζοντα να ολοκληρωθεί στα μέσα Απριλίου. Τον Απρίλη ο ανακριτής ζήτησε δίμηνη παράταση για να συνεχίσει την έρευνα. Του δόθηκε.

Τον Ιούνιο ζήτησε δεύτερη παράταση και επίσης του δόθηκε. Η νέα προθεσμία λήγει στις 20 Ιουλίου. Έμειναν δώδεκα μέρες. Θα δούμε σύντομα αν θα τελειώσει και τι θα βγει. Ωστόσο, μπορεί κάποιος να σκεφτεί τι συμβαίνει για πολύ πιο περίπλοκες υποθέσεις.

Για παράδειγμα η έρευνα για το περιεχόμενο του βιβλίου «Κράτος Μαφία» που ανέλαβε η Αρχή κατά της Διαφθοράς κράτησε δύο ολόκληρα χρόνια. Ο διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών που θα ερευνήσουν όσα αναφέρονται στο πόρισμά τους χρειάστηκε πάνω από τρεις βδομάδες. Μόνο ο διορισμός! Τα σημειώνω για να μην περιμένει κανένας ότι… θα προλάβουμε (μην κακόν) όλοι τα αποτελέσματα της έρευνας.

Έχουμε γενικά μια έφεση στη χαλαρότητα. Για παράδειγμα, από το 2018 έγραφε ο Φάνης Μακρίδης για το ενδεχόμενο ασυμβίβαστο του προέδρου της ΚΟΠ, Γιώργου Κούμα, σε σχέση με τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Χρειάστηκαν δύο πορίσματα έρευνας της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού (2023), και άλλο ένα ανεξάρτητης ποινικής ανακρίτριας (2024) με σαφείς υποδείξεις ποινικών υποθέσεων, και φτάσαμε στο 2026 για να πάει η υπόθεση στο δικαστήριο.

Μήπως να θυμίσω την υπόθεση Φαίδωνα Φαίδωνος; Ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Αριστοδήμου τον κατάγγειλε δημοσίως πριν δέκα χρόνια για την υπόθεση βιασμού, που δικάζεται σήμερα. Αλλά τότε δεν κάλεσε κανένας τον Αριστοδήμου να δώσει κατάθεση, ούτε συγκινήθηκε κανένας να διατάξει έρευνα. Τον άφησαν να αλωνίζει δέκα ολόκληρα χρόνια, να πιστεύει ότι είναι άτρωτος και ότι κάνει ό,τι γουστάρει χωρίς να δίνει λογαριασμό. Κι έκανε πολλά από ότι φαίνεται, που τώρα άρχισαν να βγαίνουν στη φόρα.

Μόνο στην υπόθεση Σάντη η Αστυνομία κινήθηκε με εντυπωσιακά γρήγορους ρυθμούς. Και καλά έκανε, διότι η κοινή γνώμη ήταν άνω κάτω κι έπρεπε να της δοθούν απαντήσεις.

Η πρώτη ανάρτηση του Δρουσιώτη έγινε στις 6 Μαρτίου. Έγιναν έρευνες, ανακρίσεις, εισβολή σε δικηγορικό γραφείο, ανακατεύτηκαν Europol, FBI, και στις 3 Ιουνίου ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της αστυνομικής έρευνας. Ότι δηλαδή είχαμε να κάνουμε με μυθεύματα.

Από τότε όμως μπήκαμε ξανά σε ρυθμούς χαλαρότητας. Πέρασε πάνω από ένας μήνας και ουδέν νεότερο. Τι έγινε με τα μυθεύματα; Να τα ξεχάσουμε; Τι έγινε με όσους σπιλώθηκαν; Διότι αν σπιλώθηκαν πρέπει να αποκατασταθούν. Μόνο ο Δημήτρης Παπαδάκης προχώρησε με μήνυση κατά του Δρουσιώτη για να αποκαταστήσει το όνομά του. Οι υπόλοιποι; Μάλλον αναμένουν προστασία από το κράτος.

Μπλέχτηκαν σε υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου, διαφθορά, εκβιασμούς, παρακολουθήσεις, παρέμβαση σε θεσμούς του κράτους, διακίνηση μαύρου χρήματος… Αναστατώθηκε το σύμπαν αλλά έκλεισε ο φάκελος με μια αστυνομική ανακοίνωση περί μυθευμάτων μιας κάποιας Κυριακής, που είχε εμμονές;

Η κοινή γνώμη αξίζει πιο γρήγορες και πιο ξεκάθαρες απαντήσεις. Συνεχίζεται η έρευνα; Έκλεισε ο φάκελος; Έχει ευθύνη η Κυριακή; Έχουν ευθύνη όσοι διακίνησαν τα μυθεύματα; Θα κληθούν να τα αποδείξουν σε δικαστήρια;

Το κυπριακό κράτος, που θέλει να ονομάζεται ευνομούμενο, δηλαδή η υφιστάμενη κυβέρνηση, οφείλει να δώσει εξηγήσεις. Ξεκάθαρα, που λέει κι ο Πρόεδρος τόσο συχνά, που το μετέτρεψε σε ανέκδοτο. Αν είναι να αποκτήσει το κράτος και οι θεσμοί του αξιοπιστία και εμπιστοσύνη και αξιοπρέπεια, τίποτα δεν πρέπει να αιωρείται στην ατμόσφαιρα σαν μόλυνση. Όλα να είναι ξεκάθαρα, αλλά να καθαρίζουν και με ταχύτητα. Αλλιώς η ρετσινιά θα μένει για όλους.