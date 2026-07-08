«Ο διαιτητής ήταν άδικος, άδικος, εντελώς άδικος», φώναξε θυμωμένα ο Μοστάφα Ζίκο κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του μετά τον αγώνα και την ήττα της Αιγύπτου με 2-3 από την Αργεντινή στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Ο Ζίκο ήταν ένας από τους πιο δυσαρεστημένους παίκτες της Αιγύπτου και στη συνέντευξη του μετά τον αγώνα, είπε θυμωμένα: «Ο διαιτητής ήταν πολύ άδικος. Ο Αλλάχ μου αρκεί και είναι αυτός που τα κανονίζει όλα για το καλύτερο.

Όλα εδώ είναι στημένα για την Αργεντινή. Αυτός (ο διαιτητής) κατέστρεψε τη σκληρή δουλειά ενός ολόκληρου έθνους. Το τρόπαιο απονέμεται στην Αργεντινή.

Αυτό το τουρνουά ήταν στημένο. Δεν χρειάστηκε να κάνουν τίποτα περισσότερο για να κερδίσουν. Οι διαιτητές ήταν άδικοι, εντελώς άδικοι.

Ο Ζίκο φάνηκε να χάνει την ψυχραιμία του, ενώ ο συμπαίκτης του και αρχηγός Σαλάχ, αν και διαφωνούσε κι αυτός, φάνηκε να αποδέχεται την πραγματικότητα».