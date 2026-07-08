Δικαστικές διαστάσεις παίρνει η πρωτοφανής ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε ο Κιλιάν Μπαπέ από την Παραγουανή γερουσιαστή Σελέστε Αμαρίγια, μετά την αναμέτρηση της Γαλλίας με την Παραγουάη στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για τα σχόλια κατά του αρχηγού της εθνικής Γαλλίας, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις, με τον Εμανουέλ Μακρόν και εκπρόσωπο του ΟΗΕ να καταδικάζουν την επίθεση.

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε στις 7 Ιουλίου την έναρξη δικαστικής έρευνας για «ρατσιστικά σχόλια που απευθύνονται σε παίκτη της γαλλικής εθνικής ομάδας», με αποδέκτη τον Κιλιάν Μπαπέ.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα «L’Équipe», η Παραγουανή γερουσιαστής Σελέστε Αμαρίγια, η οποία έκανε τα επίμαχα σχόλια, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και ενός έτους και πρόστιμο ύψους 45.000 ευρώ.

Η ρατσιστική επίθεση μετά τη νίκη της Γαλλίας

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά τη νίκη της Γαλλίας επί της Παραγουάης με 1-0 στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Αμαρίγια, μέλος της αντιπολίτευσης στη Γερουσία της Παραγουάης, εξαπέλυσε προσωπική επίθεση κατά του Γάλλου επιθετικού, χαρακτηρίζοντάς τον «αποικιοκρατημένο Καμερουνέζο, που προσποιείται τον Γάλλο, αγανακτισμένο, νεόπλουτο, αλαζόνα και άσχημο».

Παράλληλα, τον περιέγραψε ως «ηλίθιο που δεν έχει μάθει καν να γράφει», προσθέτοντας: «Αντί για μητρικό γάλα, θήλαζε καρύδες, και το πιο μορφωμένο πράγμα που έχει ακούσει ποτέ είναι χιμπατζήδες».

https://x.com/KMbappe/status/2074188157763875267?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2074188157763875267%7Ctwgr%5E78b65a08c4e153c1f20d1adf065943b10ebc9a54%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.protothema.gr%2Fsports%2Farticle%2F1847259%2Fsalos-gia-ti-ratsistiki-epithesi-ston-bape-ereuna-sto-parisi-gia-ta-sholia-gerousiasti-tis-paragouais%2F

Η απάντηση του Μπαπέ

Ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας αντέδρασε έντονα στα σχόλια της Παραγουανής πολιτικού, χαρακτηρίζοντάς την «μια αξιοκαταφρόνητη γυναίκα, ανάξια της θέσης της».

«Μέσω της απερισκεψίας και του κραυγαλέου ρατσισμού σας, όλος ο κόσμος έχει ήδη ξεχάσει το ταξίδι και την ιστορική προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες σας κατά τη διάρκεια αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μόνο και μόνο για να αντικατασταθούν από μια ανίκανη γυναίκα που δίνει τη χειρότερη δυνατή εικόνα της χώρας της», ανέφερε ο Μπαπέ.

Madame Celeste Amarilla,

Vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction.

Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà… pic.twitter.com/EnYmgQXvPL — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 6, 2026

Την έρευνα έχει αναλάβει η εθνική μονάδα για την καταπολέμηση του διαδικτυακού μίσους (PNLH), ενώ η υπόθεση θα διαβιβαστεί στην κεντρική υπηρεσία για την καταπολέμηση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων μίσους (OCLCH).

Η Αμαρίγια ζητά συγγνώμη αλλά απειλεί με προσφυγή στη Δικαιοσύνη

Στη συνέχεια, η Σελέστε Αμαρίγια πέρασε στην αντεπίθεση μέσω ανοιχτής επιστολής προς τον Κιλιάν Μπαπέ.

Η γερουσιαστής ανέφερε ότι έχει μετανιώσει «που χρησιμοποίησα τις ίδιες προσβολές που κι εγώ η ίδια δέχομαι επειδή είμαι μιγάδα και Λατινοαμερικανή», ωστόσο απαίτησε συγγνώμη από τον Γάλλο ποδοσφαιριστή για τους χαρακτηρισμούς του.

Η ίδια απείλησε τον Εμπαπέ με «νομικές ενέργειες για έμφυλη βία», τονίζοντας ότι το πρόβλημά της δεν είναι η Γαλλία, αλλά η «αλαζονεία και η περιφρόνηση» που, όπως υποστηρίζει, έδειξε ο ποδοσφαιριστής.

Η Αμαρίγια αναφέρθηκε σε δήλωση του Μπαπέ ότι «αν πρέπει να βάλουμε τα χέρια μας στα σκ@@@, θα το κάνουμε», υποστηρίζοντας: «Δεν είμαστε χαζοί. Καταλάβαμε πολύ καλά ότι τα “σκ@@@” ήταν η ομάδα της Παραγουάης, δηλαδή εμείς όλοι».

«Είμαι γερουσιάστρια και δεν γνωρίζω αν αντιλαμβάνεσαι τη σημασία του αξιώματός μου. Ποιος είσαι εσύ ώστε να με αποκαλείς ανάξια ή αξιοκαταφρόνητη, ενώ δεν με γνωρίζεις καν; Πρόκειται για καθαρή και σκληρή έμφυλη βία. Πολιτική βία εναντίον μιας γυναίκας που έφτασε στη θέση της μέσω της λαϊκής ψήφου», έγραψε.

«Ακριβώς επειδή με περιφρονείς επειδή είμαι γυναίκα, δεν επιτίθεσαι στο χρώμα μου, ούτε στις προσωπικές μου προτιμήσεις. Επιτίθεσαι στην ιδιότητά μου ως γυναίκας και στην πολιτική μου θέση. Ανακάλεσε όσα είπες, τίμησε τη γαλλική σου ιδιότητα του πολίτη και ζήτησέ μου συγγνώμη. Διαφορετικά, θα προχωρήσω σε νομικές ενέργειες για έμφυλη βία», πρόσθεσε.

Διεθνής στήριξη στον Εμπαπέ – Παρέμβαση Μακρόν και ΟΗΕ

Μετά τη ρατσιστική επίθεση, πλήθος αντιδράσεων υπέρ του Κιλιάν Μπαπέ καταγράφηκε διεθνώς.

Εκπρόσωπος του ΟΗΕ χαρακτήρισε «απεχθή» τα σχόλια της Παραγουανής γερουσιαστή, σημειώνοντας:

«Τα ρατσιστικά και απάνθρωπα σχόλια που έκανε εναντίον του Γάλλου ποδοσφαιριστή Κιλιάν Μπαπέ η Παραγουανή γερουσιάστρια Σελέστε Αμαρίγια είναι απεχθή.

Τα ρατσιστικά περιστατικά που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου αντικατοπτρίζουν ένα ευρύτερο φαινόμενο που επηρεάζει το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό γενικότερα».

Θέση πήρε και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έγραψε σε ανάρτησή του στο X:

«Ο Μπαπέ πέτυχε ένα ακόμη γκολ, αυτή τη φορά απέναντι στον ρατσισμό.

Έχει όλη μου τη στήριξη. Όταν τα λόγια μολύνουν, οι αξίες μας απαντούν: αξιοπρέπεια, σεβασμός και αδελφοσύνη».

protothema.gr