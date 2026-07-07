Ακόμα και στα 39 του συνεχίζει να γράφει ιστορία! Ως ένας εκ των μύθων του ποδοσφαίρου, αν όχι ο απόλυτος θρύλος! Η ανατροπή του αιώνα από την Αργεντινή κόντρα στην Αίγυπτο έφερε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος με γκολ και ασίστ στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα κατάφερε να φέρει τούμπα το ματς και να στείλει την Αλμπισελέστε στους «8» του Μουντιάλ.

Και μπορεί ο πραγματικός λόγος που ο κόσμος υποκλίνεται μπροστά του να είναι για το θέαμα και τις στιγμές ατόφιας μαγείας που προσφέρει μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, όμως οι αριθμοί και τα ρεκόρ που τον συνοδεύουν έχουν με τη σειρά τους τη δική τους αξία. Εν έτει 2026, ο Λιονέλ Μέσι έχει σκαρφαλώσει σε όλες τις κορυφές των Μουντιάλ, καθώς έχει πιάσει πρωτιά σε γκολ και ασίστ στην ιστορία της διοργάνωσης.

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