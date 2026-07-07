Δείπνο στους ηγέτες του ΝΑΤΟ παραθέτει αυτή την ώρα ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα μαζί με την σύζυγό του, ενώ λίγο πριν τις 20:00 έφτασε στην τουρκική πρωτεύουσα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον οποίο υποδέχθηκε ο Τούρκος πρόεδρος στο Λευκό Παλάτι.

Το Έλληνα πρωθυπουργό συνοδεύει στην Τουρκία η σύζυγός του Μαρέβα, καθώς και η διπλωματική του σύμβουλος Κατερίνα Νασίκα, ο διευθυντής του γραφείου τύπου Γιώργος Ευθυμίου, η διευθύντρια επικοινωνίας Κύρα Κάπη και η διευθύντρια του γραφείου διεθνούς στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας Αριστοτελία Πελώνη.

Στην Άγκυρα έφτασε μαζί με τον κ. Μητσοτάκη και ο πρέσβης της Ελλάδας στο Παρίσι Μίλτων Νικολαΐδης ως μεταφραστής του πρωθυπουργού.

protothema.gr