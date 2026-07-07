Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την καταχώριση μιας νέας Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ECI), η οποία ζητά την εισαγωγή ενός άνευ όρων βασικού εισοδήματος σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης, με τους έχοντες την πρωτοβουλία αυτής της πρωτοβουλίας να υποστηρίζουν ότι η ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής δημιουργεί την ανάγκη να επανεξεταστεί η σύνδεση της επιβίωσης των πολιτών με την παραδοσιακή εργασία.

Όπως αναφέρουν, οι τεχνολογικές εξελίξεις ενδέχεται στο μέλλον να οδηγήσουν σε μια κατάσταση όπου δεν θα υπάρχουν αρκετές θέσεις εργασίας για όλους, γεγονός που καθιστά αναγκαία, κατά την άποψή τους, την καθιέρωση ενός βασικού εισοδήματος ανεξάρτητου από την απασχόληση.

Μέσω της πρωτοβουλίας ζητείται από την Κομισιόν να λάβει τα απαραίτητα νομικά μέτρα που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την εφαρμογή του άνευ όρων βασικού εισοδήματος στα κράτη-μέλη και να εκδώσει σύσταση προς τις κυβερνήσεις της ΕΕ ώστε να εξετάσουν την εισαγωγή του.

Από την πλευρά της η Επιτροπή διευκρίνισε ότι η καταχώριση αφορά μόνο το κατά πόσο η πρωτοβουλία πληροί τις προβλεπόμενες τυπικές και νομικές προϋποθέσεις, υπενθυμίζοντας ότι αυτό δεν αποτελεί αξιολόγηση του περιεχομένου των προτάσεων, ενώ η τελική θέση της Επιτροπής θα διαμορφωθεί μόνο εφόσον η πρωτοβουλία συγκεντρώσει τουλάχιστον ένα εκατομμύριο έγκυρες υπογραφές πολιτών από την ΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι από την καταχώρηση, οι διοργανωτές έχουν στη διάθεσή τους έξι μήνες για να ξεκινήσουν τη διαδικασία συλλογής υπογραφών, η οποία θα διαρκέσει συνολικά 12 μήνες. Για να προχωρήσει η διαδικασία, θα πρέπει να συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός υποστηρικτών σε τουλάχιστον επτά κράτη-μέλη, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών, που θεσπίστηκε μέσω της Συνθήκης της Λισαβόνας και τέθηκε σε εφαρμογή το 2012.

Βάσει του πλαισίου, οι πολίτες μπορούν να ζητήσουν από την Κομισιόν να προτείνει νομοθετικές παρεμβάσεις σε τομείς όπου διαθέτει αρμοδιότητα. Από την έναρξη του θεσμού, η Επιτροπή έχει καταχωρίσει συνολικά 132 πρωτοβουλίες.

ΚΥΠΕ