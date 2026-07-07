Ενδεχόμενο για εκ περιτροπής διακοπές στην παροχή ηλεκτρισμού από την Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026, αναφέρει ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), λόγω των μέτρων που έχουν αναγγείλει οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΑΗΚ.

Σύμφωνα με τον ΔΣΜΚ, οι διακοπές θα εφαρμοστούν μόνο εφόσον η διαθέσιμη ηλεκτροπαραγωγή δεν επαρκεί για την κάλυψη της ζήτησης και θα διαρκέσουν για όσο διάστημα βρίσκονται σε ισχύ τα μέτρα.

Ο ΔΣΜΚ αναφέρει ότι, με βάση ενημέρωση από την ΑΗΚ, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις προτίθενται να περιορίσουν τον αριθμό των διαθέσιμων μονάδων παραγωγής και δεν θα προχωρούν σε εκκινήσεις ή σβέσεις μονάδων.

Σε περίπτωση βλάβης σε μονάδα παραγωγής, σημειώνεται ότι δεν διασφαλίζεται η άμεση αντικατάστασή της με άλλη μονάδα.

Πότε ενδέχεται να προκύπτουν διακοπές

Με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα, ο ΔΣΜΚ εκτιμά ότι έλλειμμα παραγωγής μπορεί να παρουσιάζεται καθημερινά μεταξύ 17:30 και 01:00 της επόμενης ημέρας.

Ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής, από τις 19:30 έως τις 21:30, η περικοπή καταναλωτικού φορτίου ενδέχεται να φθάσει έως και το 25% της συνολικής ζήτησης.

Βασικά σημεία:

Ο προγραμματισμός των αποκοπών ανά περιοχή θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ από την προηγούμενη ημέρα.

Η έκταση των διακοπών θα εξαρτάται σε πραγματικό χρόνο από τη ζήτηση, τις καιρικές συνθήκες και τη διαθεσιμότητα μονάδων παραγωγής.

Αναμένονται αυξημένες περικοπές στην ηλεκτροπαραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας .

. Η λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού θα ανασταλεί καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων.

Ο ΔΣΜΚ έχει ενημερώσει το Υπουργείο Ενέργειας και τη ΡΑΕΚ και βρίσκεται σε συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς.

Ο ΔΣΜΚ αναφέρει ότι κατανοεί την ταλαιπωρία που ενδέχεται να προκληθεί στους καταναλωτές και ότι θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για περιορισμό των επιπτώσεων.