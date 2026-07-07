Θερμής υποδοχής από τον ίδιο τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έτυχε ο Ντόναλντ Τραμπ που προσγειώθηκε λίγη ώρα πριν τις 14:00 στην Άγκυρα, για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο όπου θα πραγματοποιήσει διμερή συνάντηση με τον Ερντογάν, ενώ το βράδυ θα πραγματοποιηθεί το δείπνο των ηγετών.

Τα F-35 στο «μενού»

Στην κρίσιμη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να παίξει το ρόλο «πρωταγωνιστή» και ο κόσμος αναμένει με αγωνία αν η δήλωσή του ότι θα κάνει «ένα μεγάλο δώρο» στον Ερντογάν συνδέεται με τα F-35. Όπως αποκάλυψε το CNNi, ο Αμερικανός πρόεδρος θα δώσει το «σήμα» ότι είναι πρόθυμος να πουλήσει στην Τουρκία τα μαχητικά αεροσκάφη παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου.

Αμερικανοί αξιωματούχοι μιλώντας στο CNNi αναφέρουν πως ο Τραμπ σχεδιάζει να ανατρέψει την απαγόρευση που είχε θέσει σε ισχύ κατά την πρώτη του θητεία.

Το πώς ακριβώς σχεδιάζει ο Τραμπ να παρακάμψει την απαγόρευση του Κογκρέσου για τις πωλήσεις μαχητικών αεροσκαφών παραμένει ασαφές.

«Συμπεριληπτικές αποφάσεις» ζητά ο Φιντάν

Με φόντο την ένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35 ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν ζήτησε «συμπεριληπτικές αποφάσεις» για όλους τους Συμμάχους.

«Οι ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες πρέπει να παραμείνουν συμπεριληπτικές για όλους τους Συμμάχους του ΝΑΤΟ» ανέφερε.

The stage is set in Ankara.



Under President Erdoğan’s leadership, Türkiye stands ready to welcome NATO members at a moment that will define the Alliance’s future.



The decisions taken in Ankara will not merely address immediate challenges — they will shape the Euro‑Atlantic… pic.twitter.com/YjAXXW2pD2 July 7, 2026

Ταυτόχρονα, άφησε αιχμές στην Αθήνα σχολιάζοντας πως «οι περιορισμοί στη συνεργασία μεταξύ της άμυνας και της βιομηχανίας υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα».

«Αυτοί οι περιορισμοί έχουν γίνει στρατηγικές ευθύνες» σημείωσε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter).

Εξοπλιστικά προγράμματα 40 δισ. ανακοίνωσε ο Ρούτε

Και ενώ ο Τραμπ κατέφθανε στην Άγκυρα ο Γενικός Γραμματέας Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε ότι τα επόμενα πέντε χρόνια οι χώρες του ΝΑΤΟ αναμένεται να δαπανήσουν πάνω από 40 δισεκατομμύρια για την άμυνα, με το μεγαλύτερο μέρος να επιβαρύνει την Ευρώπη.

Σε μία προσπάθεια να κατευνάσουν τη δυσφορία Τραμπ απέναντι στα μέλη του ΝΑΤΟ που επέλεξαν να μην συνδράμουν τις ΗΠΑ στις επιθέσεις στο Ιράν, η Συμμαχία είναι έτοιμη για ένα «γενναίο» πακέτο εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ αποκαλύπτουν συμφωνίες όπλων αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων στην πρωτεύουσα της Τουρκίας σήμερα (7/7), πριν τη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, με σκοπό να αποδείξουν ότι λαμβάνουν υπόψη τις εκκλήσεις των ΗΠΑ να δαπανήσουν περισσότερα για την υπεράσπιση της Ευρώπης, σύμφωνα με το Reuters.

«Οι σύμμαχοι και η αμυντική βιομηχανία και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού θα παρουσιάσουν μεγάλα νέα έργα και θα υπογράψουν συμβόλαια αξίας κυριολεκτικά δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται για επενδύσεις που ενισχύουν την ασφάλειά μας, τις οικονομίες μας και δημιουργούν εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας» δήλωσε κατά την έναρξη του Φόρουμ ο Ρούτε.

Μεταξύ των πρώτων συμφωνιών περιλαμβάνονται συμβόλαια για νέα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού και συστήματα εναέριας επιτήρησης, με στόχο την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης.

cnn.gr