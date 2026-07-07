Νέα έρευνα της Mastercard αναδεικνύει τη δυναμική άνοδο των «skilliday», με σχεδόν τους μισούς Ευρωπαίους (48%) να σχεδιάζουν αυτό το καλοκαίρι να μάθουν μια νέα δεξιότητα κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, ενώ η Gen Z ηγείται της τάσης.

Οι κλασικές καλοκαιρινές διακοπές χαλάρωσης δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε μια νέα ταξιδιωτική τάση: το λεγόμενο “skilliday” — από τον συνδυασμό των λέξεων skills και holiday — δηλαδή ταξίδια που συνδυάζουν την αναψυχή με την εκμάθηση μιας νέας δεξιότητας.

Σύμφωνα με νέα μεγάλη έρευνα της Mastercard, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 27.000 ταξιδιώτες από 28 ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν οι μισοί Ευρωπαίοι, ποσοστό 48%, σχεδιάζουν να μάθουν κάτι νέο κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

Πάνω από ένας στους τρεις Ευρωπαίους, ποσοστό 37%, έχει ήδη κλείσει φέτος κάποιο ταξίδι με στόχο την εκμάθηση μιας νέας δεξιότητας. Αυτό μπορεί να αφορά από την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας και τη συμμετοχή σε μαθήματα μαγειρικής, μέχρι την εξάσκηση σε κάποιο άθλημα ή ακόμη και την εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων επιβίωσης στη φύση.

Η τάση είναι ιδιαίτερα έντονη στις νεότερες ηλικίες, με το 57% των ατόμων ηλικίας 18-24 ετών και το 52% των ταξιδιωτών ηλικίας 25-34 ετών να έχουν ήδη οργανώσει ένα αντίστοιχο ταξίδι. Παράλληλα, περισσότεροι από τους μισούς Ευρωπαίους (51%) δηλώνουν ότι το ταξίδι αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν τους δίνει τη δυνατότητα να μάθουν κάτι νέο, ενώ σχεδόν οι μισοί (48%) θεωρούν ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούν αποτελούν πλέον πιο πολύτιμο «αναμνηστικό» από τα παραδοσιακά σουβενίρ.

Οι δραστηριότητες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον περιλαμβάνουν:

Εκμάθηση βασικών φράσεων σε μια νέα γλώσσα (30%) Μαθήματα μαγειρικής και γαστρονομικές εμπειρίες με τοπικούς σεφ (28%) Παραγωγή τοπικών προϊόντων και ποτών, όπως κρασί και τυριά (28%) Δραστηριότητες ευεξίας και κίνησης (γιόγκα, διαλογισμός, χορός) (25%) Παραδοσιακές τέχνες και χειροτεχνίες (κεραμική, υφαντική) (24%) Δημιουργικές δραστηριότητες (φωτογραφία, ζωγραφική, συγγραφή) (23%) Αθλητικά προγράμματα και υπαίθριες δραστηριότητες (19%) Δεξιότητες επιβίωσης στη φύση (18%) Παραδοσιακές τεχνικές χειροτεχνίας (14%) Πρακτικές βιώσιμης διαβίωσης (13%)

Η άνοδος των «skilliday» δημιουργεί παράλληλα νέες ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, ενός τομέα που απασχολεί έναν στους εννέα εργαζομένους στην Ευρώπη και συνεισφέρει σημαντικά στην ευρωπαϊκή οικονομία, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Δύο στους πέντε ταξιδιώτες (42%) δηλώνουν πρόθυμοι να δαπανήσουν περισσότερα χρήματα για ένα ταξίδι που τους προσφέρει τη δυνατότητα να αποκτήσουν μια νέα δεξιότητα, στρεφόμενοι συχνά σε τοπικούς παρόχους που μπορούν να προσφέρουν αυθεντικές εμπειρίες.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, η Natalia Lechmanova, Chief Economist, Europe, Mastercard Economics Institute, δήλωσε: «Η τάση αυτή αποτυπώνει μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να αξιοποιούν τα χρήματά τους, δίνοντας μεγαλύτερη αξία στις εμπειρίες. Τα ταξίδια που συνδυάζουν διακοπές και εκμάθηση νέων δεξιοτήτων προσφέρουν στους ταξιδιώτες μια πιο ουσιαστική εμπειρία, ενώ μπορούν παράλληλα να ενισχύσουν λιγότερο δημοφιλή προορισμούς, αγροτικές περιοχές και περιόδους με χαμηλότερη τουριστική κίνηση, συμβάλλοντας σε μια πιο ισορροπημένη κατανομή των οφελών του τουρισμού».

Μέσα από την πλατφόρμα priceless.com, η Mastercard προσφέρει στους κατόχους καρτών της πρόσβαση σε μοναδικές εμπειρίες σε όλο τον κόσμο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ανακαλύψουν νέους προορισμούς, να έρθουν πιο κοντά στην τοπική κουλτούρα και να ζήσουν ταξίδια με πραγματική αξία.