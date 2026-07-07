Στη Λεωφόρο Γρίβα Διγενή στη Λευκωσία, στη θέση των παλαιών καμερών που σήμερα είναι εκτός λειτουργίας, θα τοποθετηθούν οι δύο πρώτες σταθερές κάμερες οι οποίες θα εργάζονται με τεχνολογία ΑΙ.

Σχετική απόφαση πήρε η Τροχαία και τώρα γίνονται οι απαραίτητες διεργασίες ώστε η διαχειρίστρια εταιρεία να προβεί στις αλλαγές που απαιτούνται για ν’ αρχίσουν τη λειτουργία τους οι δύο νέες κάμερες.

Όπως μας εξηγήθηκε από την Τροχαία, οι δύο σταθερές κάμερες επί της συγκεκριμένης λεωφόρου, θα τοποθετηθούν στη θέση των υφιστάμενων στην περιοχή Έγκωμης, τόσο από τη μια κατεύθυνση, όσο και από την άλλη. Αυτές θα λειτουργούν με τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης και θα καταγράφουν μόνο ένα αδίκημα: Αυτό της χρήσης κινητού κατά την οδήγηση.

Στην ουσία θα καταγράφουν τους οδηγούς που διέρχονται και στη βάση αλγόριθμου θα αναγνωρίζεται κατά πόσον ένας οδηγός έχει ή όχι τα χέρια του ελεύθερα στο τιμόνι.

Όταν αναγνωριστεί πως ο οδηγός κρατούσε το κινητό εν ώρα οδήγησης, τότε θα αρχίζει η διαδικασία να δει λειτουργός το σχετικό βίντεο και αν όντως υπήρξε παράβαση, τότε θα εκδίδεται το εξώδικο. Η Τροχαία θα εφαρμόσει το μέτρο αυτό σε πρώτη φάση ως πιλοτικό και στη συνέχεια θα επεκταθεί και σε άλλα σημεία των πόλεων που θα καταγράφουν ειδικές παρανομίες μόνο.

Όπως έχει διαπιστωθεί, η χρήση κινητού τηλεφώνου και η απόσπαση της προσοχής του οδηγού, είναι σήμερα η πρώτη αιτία θανάτων στους κυπριακούς δρόμους. Στη βάση στατιστικών, ο θάνατος των μισών οδηγών οχημάτων που σκοτώνονται στους δρόμους, οφείλεται στην απόσπαση της προσοχής, κάτι που αποδίδεται στη χρήση κινητού.

Μόλις την περασμένη βδομάδα ο υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης, παραδέχθηκε ότι δεν είναι λίγοι οι οδηγοί που ακόμη και κατά την οδήγηση βλέπουν βίντεο στο TikTok, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη δική τους ζωή και την ασφάλεια των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου.

Όπως ανακοίνωσε, το Υπουργείο Μεταφορών προωθεί την εγκατάσταση στους δρόμους, νέων σταθερών καμερών που θα αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο τον εντοπισμό οδηγών που κάνουν χρήση κινητού τηλεφώνου ενώ οδηγούν. Ο υπουργός Μεταφορών σημείωσε ότι αρχικά, το σύστημα θα τοποθετηθεί πιλοτικά και αναλόγως αποτελεσμάτων θα αξιολογηθεί η εφαρμογή του.

Σε μια άλλη προσπάθεια μείωσης των θανάτων, έχουν δοθεί οδηγίες όπως οι κινητές κάμερες μεταφερθούν περισσότερες ώρες στις πόλεις αντί περισσότερο στους αυτοκινητόδρομους, αφού στον αστικό ιστό καταγράφονται οι πλείστοι θάνατοι από οδικές συγκρούσεις.

Επίσης, όπως είχε γράψει και πρόσφατα ο «Φ», μελετάται η εγκατάσταση σταθερών καμερών στους αυτοκινητόδρομους, οι οποίες θα καταγράφουν το όριο ταχύτητας στην αρχή και στο τέλος της διαδρομής και αν διαπιστωθεί ότι ένας οδηγός κινούνταν με μεγαλύτερη ταχύτητα από τον μέσο όρο, θα καταγγέλλεται.

Στο μεταξύ, η Αστυνομία συνεχίζει να επιδίδει εξώδικα από το σύστημα φωτοεπισήμανσης για τα οποία η διαχειρίστρια εταιρεία έχει επιχειρήσει να τα επιδώσει και απέτυχε. Η επίδοση γίνεται στα οδοφράγματα αλλά και σε αστυνομικούς σταθμούς, ενώ σύντομα θα επιδίδονται και σε όποιον οδηγό εντοπιστεί στον δρόμο να κινείται ενώ εκκρεμεί εναντίον του εξώδικο που δεν το έχει παραλάβει.

Από τα συνολικά 360.000 εξώδικα που εκκρεμούν σήμερα, υπάρχουν πέραν των 50.000 που αφορούν τον πρώτο χρόνο λειτουργίας των καμερών και οι παραβάτες οδηγοί είτε δεν εντοπίστηκαν, είτε εσκεμμένα απέφυγαν να τα παραλάβουν και δεν έγινε κατορθωτό να τους επιδοθεί.

Το πρόβλημα επιχειρείται να επιλυθεί τώρα με την επίδοση στα σημεία διέλευσης από και προς τα κατεχόμενα, καθώς και με άλλους τρόπους, ενώ προωθείται νομοσχέδιο για την ενημέρωση των οδηγών για εκκρεμούντα εξώδικα μέσω sms ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.