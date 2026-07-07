Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απορρίπτει τις αιτιάσεις ότι το νέο ψηφιακό Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (Entry/Exit System – EES) ευθύνεται για τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται σε ορισμένα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, επιρρίπτοντας την κύρια ευθύνη σε χρόνιες αδυναμίες υποδομών και στελέχωσης των ίδιων των αεροδρομίων και των εθνικών αρχών.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Εσωτερικών Υποθέσεων, Μάρκους Λάμερτ, υποστήριξε ότι το EES λειτουργεί ομαλά στη συντριπτική πλειονότητα των συνοριακών σημείων διέλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως ανέφερε, τα προβλήματα που καταγράφονται σε ορισμένα αεροδρόμια συνδέονται κυρίως με προϋπάρχουσες διαρθρωτικές ελλείψεις, όπως η ανεπαρκής στελέχωση, οι περιορισμένες υποδομές, ο διαθέσιμος χώρος για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού και η συνολική χωρητικότητα των εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το σύστημα εφαρμόζεται ήδη σε περίπου 1.500 σημεία διέλευσης σε 29 χώρες, ενώ έχουν καταγραφεί σχεδόν 110 εκατομμύρια είσοδοι και έξοδοι, αριθμός που αντιστοιχεί σε περισσότερες από δύο εκατομμύρια διελεύσεις εβδομαδιαίως. Ο εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι το EES αφορά υπηκόους τρίτων χωρών και όχι πολίτες της ΕΕ.

Η Επιτροπή τονίζει επίσης ότι η σταδιακή εφαρμογή του συστήματος ξεκίνησε μόνο αφού όλα τα κράτη μέλη είχαν διαβεβαιώσει πως ήταν έτοιμα να το θέσουν σε λειτουργία. Παράλληλα, σημειώνει ότι η σχετική νομοθεσία βρίσκεται σε ισχύ εδώ και περίπου μία δεκαετία, παρέχοντας επαρκή χρόνο προετοιμασίας στις εθνικές αρχές.

Την ίδια ώρα, η Κομισιόν ενισχύει τη στήριξή της προς τα κράτη μέλη, ενώ η Frontex δηλώνει έτοιμη να διαθέσει πρόσθετο προσωπικό στα αεροδρόμια που αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις. Παρά τις επιχειρησιακές δυσκολίες, η Επιτροπή επιμένει ότι το EES ενισχύει σημαντικά την ασφάλεια, καθώς έχει ήδη συμβάλει στον εντοπισμό περίπου 1.000 ατόμων που θεωρήθηκαν δυνητικός κίνδυνος και δεν τους επετράπη η είσοδος στην ΕΕ.